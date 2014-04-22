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Selahattin Demirtaş, BDP için son kez Meclis'te kürsüsüne çıktı

HDP'ye katılma kararı alan BDP, TBMM'deki son grup toplantısını Selahattin Demirtaş'ın konuşmasıyla gerçekleştirdi

22 Nisan 2014 12:15

HDP'ye katılma kararı alan BDP, TBMM'deki son grup toplantısını bugün gerçekleştirdi. Grup konuşmasını son iki toplantıda kürsüyü HDP eşbaşkanlarına bırakan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş yaptı.

Demirtaş, Kürt sorununun çözüm sürecine yönelik kaygılarını iletmesi ve HDP’de politikaya devam edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın BDP/HDP heyetiyle hafta sonu İmralı’da yapacağı görüşmede, haziranda gerçekleştirilecek kongrelerde kimin eşbaşkan olarak gösterilmesi konusunda görüşünü belirtileceği ifade ediliyor.

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