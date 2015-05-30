Demirtaş: İstanbul ayağa kalktıysa o baraj yıkılmıştır

İstanbul’da tartışmalara neden olan Kazlıçeşme miting alanında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ““HDP’ye oy vermeyin, kime verirseniz verin’ diyorlar. Bu bile HDP’ye oy vermeye yeterlidir. Başkanlık sevdalılarını durdurmak istiyorsanız, tek çaremiz HDP. HDP dışında bu çılgın gidişi durduracak hiçbir güç yok. Bütün kardeşlerimi oyunu verirken bu matematiğe, bu aritmetiğe dikkat etmelidir” dedi.

Demirtaş, partisinin Kazlıçeşme mitinginde konuştu.

Demirtaş’ın konuşması özetle şöyle:

Bizler HDP olarak siyaseti başarılı olarak yürütmemiş olsaydık. Sabırla hareket etmemiş olsaydık, Türkiye'de hergün kan dökülen bir seçim yaşanacaktı. Buna asla izin vermedik. Sandıktan daha kıymetli olduğuna inandığımız için.

‘İstanbul ayağa kalkmışsa o baraj yıkılmıştır’

7 Haziran akşamı barışı hak eden herkese zafer armağan etmek istiyoruz. İstanbul ayağa kalkmışsa yıkılmıştır o baraj artık. Bölgemizde de bütün Ortadoğu'da barışın garantisi olacağız. Daha güçlü bir HDP, Suriye'de de Irak'ta da barışa biraz daha yaklaşmak demektir.

Emekçiler, ezilenler bütün kimlik ve inançlarımızla parlamentoda olursa o parlamento artık savaş kararı alamayacak. Her yere destek için HDP'ye bir oy vermek yetecek. Biz artık ülkeyi yönetebilecek duruma geldik. Nitelikli bir kadro hareketi ile ülkemizi yönetmeye talibiz artık.

Tek rengi dayatanlar Türkiye'ye hakaret ediyorlar. HDP'siz bir parlamentoda ancak gri olur, tek renk olur.

Bizler aynı zamanda bir kadın partisi, kadın özgürlük hareketiyiz. Kadınların parlamentoda sesi gür çıksın istiyorsanız daha fazla kadını parlamentoya göndermek istiyorsanız onun tek adresi HDP.

‘Türkiye artık eş başbakanlık ile yönetilecek’

Bir HDP'li kadın eş başbakanımız olsun istemiyor musunuz? Türkiye artık eş başbakanlıkla yönetilecek. Taşeron işçiliği bu şekilde tarihe karışacak. Alın teri ile ülkeyi var edenler. Tarlada, atölyelerde çalışanlar, işçiler parlamentoda olsun hırsızlar değil.

HDP bunların tamamıdır. İşçidir, üretendir. Bizler Meclis'e demeye hazır mıyız? Yaşadıklarımız kabus olabilir ama 7 Haziran'da HDP barajı aşmışsa o kabus ortadan kalkacak, rüyalarımız gerçek olacak.

Partileri baraj altında bırakmaya çalışarak demokrasi olmaz. Düşünün ki bir ülkenin başbakanı işi gücü bırakmış en demokratik güç parlamento dışında kalsın istiyorlar. “HDP’ye oy vermeyin, kime verirseniz verin” diyorlar. Bu bile HDP’ye oy vermeye yeterlidir. Başkanlık sevdalılarını durdurmak istiyorsanız, tek çaremiz HDP. HDP dışında bu çılgın gidişi durduracak hiçbir güç yok. Bütün kardeşlerimi oyunu verirken bu matematiğe, bu aritmetiğe dikkat etmelidir.

8 Haziran’da nasıl bir Türkiye’ye uyanacağınızı düşünün. Bu sadece HDP’nin sorunu değil. Oyunuz HDP’den yana olur ve barajı geçersek, bu çılgınları durduracak akıllılar olacak Meclis’te.

Bizler yeni, sivil, demokratik bir anayasada buluşacak iradeyi yarattık. Kenan Evren’in başımıza bela ettiği, AKP’nin 13 yıldır arkasına saklandığı anayasa yerine gıcır gıcır yeni bir anayasa yapacağız. Kenan Evren gitti, arkasından anayasasını da göndereceğiz.

Ne üst aklı? Bunların çirkin yalanlarına inanmayın. Sadece ezilenleri düşüneceğiz. Bu ülkenin bütün insanlarını düşüneceğiz. Bizi kirli proje olarak sunanlar kendilerine baksınlar. 2002’de kimlerle pazarlık yaptılar. Bunun hesabını veremeyenler bugün HDP’yi kirli proje olarak suçluyorlar.

Bunlara verilecek en büyük ders dinlememektir. İzlemeyin bunları, dinlemeyin bunların yalanlarını. HDP’nin adayları, HDP’nin gönüllüleri ne söylüyorsa onu yapıyorlar.