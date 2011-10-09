Demirtaş: Barışa giden yol, İmralı'dan geçiyor

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile yaklaşık 15 BDP’li Milletvekili, Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasının 13’üncü yıldönümü ve Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde yapmayı planladıkları yürüyüşün engellemesini protesto etmek için Diyarbakır Dağkapı Meydanı’nda oturma eylemi başlattı.





Akşama kadar devam edecek eylem öncesi konuşan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’ın direnişin sembolü haline geldiğini öne sürerek şöyle dedi:



"Bugün milletvekilleri olarak Diyarbakır Dağkapı meydanında direnişin sembolü haline gelmiş kentte, kentin ortasında oturma eylemi yapacağız. Günlerdir, haftalardır partililerimiz üzerinde partimiz üzerinde, halkımız üzerinde 12 Eylül dönemlerini, 12 Eylül faşizmini aratmayacak baskı yaşıyoruz. Türkiye’nin batısı sesimizi duymuyor olabilir. 1990’larda da böyleydi. 1990’larda bu şehirde, Batman ve Silvan’da insanlar infaz edilir, köyler yakılırdı. Medya, devlet üstünü örterdi, devletin polisi, ’ben devletim’ derdi üstünü örterdi. Bugün benzer şeyler yaşıyoruz. Belki infazlar, köy yakmalar yok ama her gün faşizmini bulunduğumuz her yerde yaşıyoruz. AKP gibi düşünmeyen, devletin çözüm politikalarına inanmayan herkese düşman muamelesi yapılıyor. Bugün Dağkapı Meydanı’nda oturarak bu faşizmi protesto ediyoruz."

Halka direniş çağrısı



Oturma eylemi ile bundan sonra yapacakları yürüyüşleri başlatalacaklarını bildiren Demirtaş, halkı oturma eylemine destek destek vermeye çağırdı. Demirtaş, "Bundan sonra yapacağımız yürüyüşleri, bu oturma eylemi ile başlatıyoruz. Biz bundan böyle halkımızı 10 kişi, 5 kişi, 500 bin kişi, kaç kişi olursa olsun, direnişe çağırıyoruz. Bu faşizme karşı direnmek bir onurdur, bir haktır. Her yerde bütün halkımızı bugüne kadar halkımızı, teslim olmayan, iradesi teslim alınamayan halkımızı direnişe çağırıyoruz. Biz direneceğiz, kim nasıl anlarsa anlasın. Bu onursuzluğu bize dayatanlara karşı direneceğiz" diye konuştu.

"AKP barış için görüşmelere başlamalı"



Barışı sağlama adına yaptıkları her eylemde dövüldüklerini, hakarete uğradıklarını dile getiren BDP Genel Başkanı Demirtaş, engellemelere rağmen siyasete devam ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:



"Barış için yollarda olduk dövüldük. Ateşkesi sağlamaya çalıştık, sağladık hakarete uğradık. Her türlü engele rağmen seçime girdik, siyasete girdik saldırılara uğradık, kırıma uğradık. Durmuyor, AKP durmak bilmiyor. AKP durmuyorsa, biz de durmayacağız. Direnişimizi sürdüreceğiz. Eğer AKP gerçekten barış sevdalısıysa barışı kovalamak zorundadır. Eğer gerçekten de bizim kadar akan kanın durmasını istiyorsa, barışı gerçekleştirmek için daha fazla çaba sarfetmek zorundadır. Ve bugün artık barışa giden en önemli yol İmralı’dan geçiyor. AKP geçmişte bunu biliyordu, kabul etmişti, görüşmeler sürdürüyordu."

"Öcalan'ın özgürlüğü tartışılmalı"



Öcalan’ın özgürlüğünün tartışılmasının önünün açılması günü geldiğini ifade eden Demirtaş, Öcalan’ın İmralı’da tutulduğu süre içinde çözüm adına gösterilen çabaların sonuçsuz kalacağına dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Bugün 9 Ekim, komplonun başlangıcının da yıldönümü. Aynı zamanda bunu protesto ediyoruz ve çok açık net belirtiyoruz; Biz insanlar ölmesin diye alanlardayız, meydanlardayız. Kimseye zarar vermek için, gerginlik çıkarmak için değil. AKP polisi bunu anlamalıdır. Onların da can güvenliği için meydanlardayız. Bize, ’Kim oluyorsunuz’ diye soranlara belirtiyoruz; Siz kendinizi korumuyorsunuz, biz sizi korumaya çalışıyoruz. Bunu anladığınız zaman bu ülkeye barış gelecek. Ve 9 Ekim’in yıldönümünde şu mesajı Dağkapı Meydanı’ndan, herkesin anlayacağı şekilde belirtiyoruz ki; sayın Öcalan İmralı’da tutulduğu müdetçe biz bu ülkede çözüm adına ne kadar çaba sarfedersek edelim, bunu gerçekleştirmek zor olacak, imkansız olacak. O nedenle açıkça sayın Öcalan’ın özgürlüğünün tartışılmasının önünün açılmasının günü gelmiştir diyoruz. Bu vesileyle burada başlattığımız eylemle bütün Türkiye kamuoyuna şu mesajı veriyoruz; Barış AKP’nin atacağı somut tek bir adıma kalmıştır. Barışa giden yolu açacak en büyük adımı AKP bugün atmakla görevlidir, sorumludur. Bundan sonra çağrılarını kimse BDP’ye yapmasın, AKP’ye yapsın. Barışa giden yolda kim tıkamışsa o açmalıdır. Ve çağrılar AKP’ye yapılırsa, AKP de bu çağrılara cevap verirse, biz her zamanki gibi fedekar duruşumuzu sergileyerek, barış için çaba sarfedeceğiz."

"Hakarete tahammül etmek zorunda değiliz"



Barış için faşizme karşı onurlu, dik duruş sergilediklerini ancak uğradıkları hakarete tahamül etmek zorunda olmadıklarını dile getiren Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün artık bu faşizme karşı bizim açımızdan onurlu bir dik duruş günüdür, direniş günüdür. Çocuktan kadına kadar milletvekillinden belediye başkanına kadar, her gün bu kadar hakarete tahamül etmek zorunda değiliz. Her kes haddini bilecek devlet de devletliğini bilecek. Halka da kadına da vekile de yaklaşırken haddini bilecek, ona göre yaklaşacak. Kimse saygısızca, terbiyesizce bu halka saldırmayacak. Bu halk ölümler olmasın diye sokaktayken kimse bu halka sokakta işkence yapmaya kalkmayacak."

"Gemlik yürüyüşü tıkanan süreç için refleks olacaktı"



Tıkanan süreci açmak için Gemlik’teki yürüyüşün demokratik refleks olacağını düşündüklerini belirten Demirtaş, "Bundan da korktular, ürktüler. Her yerde engelleme, yasaklamalarla kentlerin dışına çıkış engellendi. Büyük bir abluka, sıkıyönetim, olağanüstü hal görüntülerie saldırılarla, demokratik eylemin gerçekleşmesi engellendi. Ama bugün 9 Ekim biz halkımızın bulunduğu her yerde tavrını ortaya koymaya davet ediyoruz. Bugün de akşama kadar burada oturarak böylesi bir süreçte teslim alınamayacağımızı burada kollektif irade göstererek, Amed’in (Diyarbakır’ın) meydanında oturarak başlatıyoruz, göstermek istiyoruz. Bütün halkımızı sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu faşizm bitecek, bu faşizm son bulacak bundan emin olun" diye konuştu.



Çok sayıda partilinin de destek verdiği oturma eyleminin yapıldığı meydanda ’Tecrit, değil özgürlük, savaş değil müzakere’ ve ’Askeri ve siyasi operasyonlara son’ yazılı pankartlar serildi. Güvenlik güçleri gerginlik yaratmamak için Dağkapı Meydanı’nın uzak noktalarında önlem aldı. BDP’lilerin sabah başlattığı eylem saat 17.00’ye kadar devam edecek.