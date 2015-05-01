Demirtaş: Barajı aşamazsak sivil itaatsizlik başlatacağız

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP'nin baraj altı kalması durumunda "sivil itaatsizlik" stratejisi ile şiddet içermeyen aktif bir Meclis dışı muhalefet örgütleyeceklerini söyledi.

Demirtaş, Diyanet'e de "Türkçe hutbe" nedeniyle tepki gösterek, "Allah Kürtçe bilmiyor mu?" diye sordu.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın hazırlayıp sunduğu "Ne Oluyor" programınada gazetecilerin sorularını yanıtlayan HDP Demirtaş, partisinin baraj altı kalması ihtimali karşısında ne yapacaklarını anlattı.

HDP'nin yüzde 12-13 oy oranına ulaşması durumunda "baraj sorunu aşılmıştır" denilebileceğini kaydeden Demirtaş, "rehavete kapılmamak lazım" diyerek, yüzde 10 sınırında olduklarını vurguladı. Demirtaş, HDP'nin baraj altı kalması durumunda ise "sivil itaatsizlik" stratejisi ile şiddet içermeyen aktif bir meclis dışı muhalefet örgütleyeceklerini söyledi.

Biz baraj aşılmaz ise ortaya çıkan tablodan hükümet barajı kaldırmadığı için sorumlu olacaktır. Bu eşitsizlik ortamında onlar HDP'yi baraj altında bırakmış olacaktır. Sivil itaatsizliye dayalı bir kampanya başlatırız. Asla tek bir şiddet olayını ne destekleriz ne içinde oluruz. Seçim barajının düşürülmesi ve erken seçim yapılması yönünde elimizden ne geliyorsa sonuna kadar kullanırız. Yürüyüş, mitingi imza kampanyası. Yani hükümeti teşhir etmek için zorlamak için, demokratik basınç yaratmak için çalışırız. Bu da bizim hakkımızdır. Bu kadar halkın malını mülkünü kullanarak seçim kazanmış bir hükümet.

Biz seçim bildirgemizde yüksek bir demokrasi standardı koyduk ortaya, meclise giremezsek giren partilere bu standardı dayatacağız.

‘Alllah Kürtçe bilmiyor mu?’

HDP'nin dini değerlerin yaşanmasına ve dini örgütlenmelere asla karşı olmadığını vurgulayan Demirtaş, Diyanet'in devlet ve sermaye odaklı bir politik araca dönüştüğünü söyledi. Demirtaş Diyanet İleri Başkanlığı'nı "Devlet konuşacağı dili belirliyor. Türkçe dışında hutbe veremezsin diyor Diyanet. Niye Allah, Kürtçe bilmiyor mu, İngilizce bilmiyor mu. Kendi yarattığı dili anlamıyor mu Allah? Sen niye engelliyorsun Diyanet olarak?" sözleriyle eleştirdi.

Demirtaş, canlı yayında Din İşleri Yüksek Kurulu Başkan Vekili Mehmet Kaya Kurt'un resmi bir yazısını okuyarak sert sözlerle yüklendi.