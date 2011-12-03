Demirtaş: Bak İdris Naim Şahin burası Amed



T24 -

Demirtaş, partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, meydanda bulunanların hükümete en güçlü mesajı verdiğini söyledi. Kürt halkının “bu topraklara barış ve kardeşlik gelsin diye 80 yıldır isyanda olduğunu ve bugün de isyanını sürdürdüğünü” iddia eden Demirtaş, “Yoğun yağmur nedeniyle mitingimizi ertelemiştik. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, 'BDP Diyarbakır'da miting yapamaz hale geldi. Mitinge 20 kişi gelince, yağmuru bahane ederek iptal ettiler' dedi. Bu meydandan çekilen fotoğrafa iyi bak, KCK operasyonları etkili olmuş mu olmamış mı, ona göre konuş” diye konuştu.KCK operasyonlarını değinen Demirtaş, “KCK tutuklularını asla yalnız bırakmayacağız. Bizim onurumuzdur. Onurumuzdan asla vazgeçmeyeceğiz. Hepimizi zindanlara tıksanız bile geri adım atmayacağız. Bu nedenle kim ki nerede tutuklanıyorsa onun yerine 10 arkadaşımız görev almalıdır, 100 arkadaşımız görev almalıdır. Ancak bu şekilde partimizi, bu halkın hareketini büyüterek bunlara cevap verebiliriz” dedi. “Biz 'kardeşlikten, barıştan yanayız' derken kurbanlık koyunuz demiyoruz” ifadesini kullanan Demirtaş, şunları kaydetti:“Ciddi olduğumuzu söylüyoruz. Eğer onurlu bir barıştan yanaysanız Kürtler dünden razıdır. Anayasa tartışmasını sürdürüyoruz. Eğer meseleyi anayasada çözmek istiyorsanız taleplerimiz ortada. Öncelikle anayasaya giden yolu temizlememiz lazım, mayınlı bir yolda yürüyerek hedefe ulaşılmaz... Yeni anayasada Kürt sorununu çözeceksek, anadilde eğitim olmak zorundadır.”Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de sorunun çözümünün yegane yolunun istişare ve müzakere olduğunu belirtti. Bu arada, mitingin ardından dağılan bir grup, Bağlar ilçesinde polise taş, motolofkokteyli ve havai fişekle saldırdı. Polisin biber gazı ile müdahale ettiği grup, ara sokaklara kaçtı. Bazı göstericiler gözaltına alınırken, polise atılan bir ses bombasının isabet ettiği sivil araçta maddi hasar meydana geldi. Bu esnada yoldan geçen iki vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.