Demirtaş, avukatlarının AİHM kararı değerlendirmelerini paylaştı: Mehmet Uçum’a okkalı bir cevap olmuş

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kişisel sosyal medya hesabı Twitter’dan avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) hakkındaki kararına ilişkin çalışma notlarını işaret ettiği açıklamaları paylaşıldı. Demirtaş, çalışma notları önerdiği açıklamasında, “Saray'ın hukuk danışmanı(!) Mehmet Uçum’a da okkalı bir cevap olmuş” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Poliktikaları Başkanvekili Mehmet Uçum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin "Selahattin Demirtaş tahliye edilsin" kararı sonrası yaşanan süreçle ilgili, "AİHM'in esastan bağlayıcılığı yoktur, çarpıtılıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:

Merhabalar. AİHM duruşmasında savunmanlığımı üstlenen değerli hukukçulardan Prof. Başak Çalı ve Dr. Kerem Altıparmak‘ın AİHM Büyük Daire kararına dair önemli değerlendirmelerini okumanızı öneririm.

Saray'ın hukuk danışmanı(!) Mehmet Uçum’a da okkalı bir cevap olmuş. Aslında hukuk danışmanlığına Hamza Yerlikaya da atanabilirmiş. Nihayetinde Uçum’un hukuk bilgisi Yerlikaya'nın hukuk bilgisiyle aynı seviyede sayılır.

Ayrıca, AİHM'de beni temsil eden değerli hukukçulardan Av. Benan Molu, Av. Mahsuni Karaman ve Av. Ramazan Demir’in AİHM Büyük Daire kararından derledikleri çarpıcı notları da kararı anlamayı kolaylaştırır düşüncesiyle paylaşıyorum.

Demirtaş'ın avukatları Başak Çalı ve Kerem Altıparmak tarafından hazırlanan metin için tıklayın.

TIKLAYIN - 15 soruda Selahattin Demirtaş dosyası: Neden hâlâ cezaevinde?