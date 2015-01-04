Demirtaş: Artık dananın kuyruğu kopacak

HDP İstanbul İl Kongresi HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın katılımıyla yapıldı. Selahattin Demirtaş kongrede yaptığı konuşmada, yüzde 10 seçim barajının darbeciler tarafından getirildiğini belirterek, “Tüm iktidarlar da buna sarıldı. Darbecilerin ipiyle kuyuya indiler. Halk iradesine gem vurdular” dedi.

"Geldiğimiz nokta artık bu mücadelede dananın kuyruğunun kopacağı noktadır. Dananın kuyruğu kopacaksa bugün, 100 yıl önceki gibi, kuyruk değil dana bizde kalacak" ifadelerini kullanan Demirtaş, "Türkiye ’de hiç kimse HDP’nin büyüdüğünden korkmamalıdır. Biz devleti, yargıyı, medyayı ele geçirmek için mücadele etmiyoruz. Bizi tekleştirmeye çalışanlara inat, nar gibi olmaktan söz ediyoruz" şeklinde konuştu.

Seçim barajına ilişkin “Asıl baraj zihinlerde. Yeter ki biz zihnimizdeki barajları yıkalım. Biz yıkana kadar bunlar barajı kaldırmayacaklar. İstanbul eline kazma küreği almalı, barajı yıkmaya başlamalı. Baraj buradan, İstanbul’dan yıkılacak!" ifadelerini kullanan Demirtaş’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Geldiğimiz nokta artık bu mücadelede dananın kuyruğunun kopacağı noktadır. Dananın kuyruğu kopacaksa bugün, 100 yıl önceki gibi, kuyruk değil dana bizde kalacak.

Bizi Suriye’deki gibi paramparça etmek isteyecekler. Kürt Türk ile Arap’la aynı binada aynı şehirde yaşayamaz hale gelirse o zaman işte emperyalistlere ekmek çıkacak.

Deniyor ya bölünmeyelim diye. Bölünmemenin alternatifi tek olmak değildir. Biz tek yürek derken onlar tek millet ek dil olmaktan bahsediyorlar.

Bugüne kadar bölen parçalayan politikalar tekçi politikalardı. Kendi gibi düşünmeyene yaşam şansı tanımıyorlar bu topraklarda.

Bizi tekleştirmeye çalışanlara inat biz farklılığımız kültürlerimizi koruyarak birlikte hareket edeceğiz.

Biz insanların kadın mı erkek mi, cinsel yönelimi farklı mı ona bakmayacağız. Kürtlükten Türklükten Alevilikten Sünnilikten ince insan kimliğimizi bir potada eriteceğiz.

Kürtüz, Türküz, yaşlıyız, genciz ama işsiziz, yoksulu. Yoksulun işsizin Türkü, Kürdü, Alevisi, Sünnisi yoktur.

Bugün anons edilmiş arkadaşlarımızın İmralı adasına gittiği yönünde ama gerçek hava muhalefeti nedeniyle yetişemediler ve yarı yoldan geri dönmek zorunda kaldılar. İnanıyorum ki bir iki güne İmralı Adası’na gidecekler.

Gültan Kışanak: Biz kadınlar en büyük kariyerimizi saltanatınızı yıkarak yapacagız

Demirtaş'tan önce konuşan ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun, "Annelik en büyük kariyerdir" sözlerini değerlendiren Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ise, ’Kadınların en büyük kariyeri analıktır. Bundan başka kariyere tevessül etmesinler’ diyen bir zatı muhterem var ya... Ona buradan bir çift sözümüz var. Ant olsun ki biz kadınlar en büyük kariyerimizi sizin saltanatınızı yıkarak yapacağız" dedi.

Kışanak, "Çok tartışılıyor barajlar nasıl aşılacak diye. Ben buradan açıkça söylemek istiyorum ki, Amed kararlıdır. Önümüze çıkartılan bu barajları, bu engelleri bu saltanat düzenini yıkmaya kararlıdır. İstanbul’da bugün burada bu kararını verecek ve sözünü söyleyecektir. İstanbul, Türkiye’de bu saltanat düzenini alaşağı edebileceğimiz gücü ve kudreti gösterecektir" dedi.

‘Ant olsun ki biz kadınlar en büyük kariyerimizi sizin saltanatınızı yıkarak yapacağız’

Kışanak, "Sevgili kadınlar, hani son günlerde yine bir kariyer tartışması var ya. "Kadınların en büyük kariyeri analıktır. Bundan başka kariyere tevessül etmesinler " diyen bir zatı muhterem var ya... Ona buradan bir çift sözümüz var. Ant olsun ki biz kadınlar en büyük kariyerimizi sizin saltanatınızı yıkarak yapacağız. Kendi saltanatları için, kendi iktidarları için, kendi egemenlikleri için kadınları yaşamın dışına ittiler, kadınları eve hapsettiler. Kadınları yönetimden, karar mekanizmalarından, siyasetten uzak tuttular. Kendi saltanatları ve iktidarları uğruna toplumun yarısını köleleştirmek istediler. Ama bu yürüyüş kadınların özgürlük yürüyüşüdür. Kadınlar bu topraklarda özgür ve eşit yaşayacak. En büyük kariyerimizi de bu saltanat düzenini yerle bir ederek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

‘HDP Alevilerin de partisidir’

"HDP Alevilerin de partisidir" diyen Kışanak, Artık geri durmayın. Gelin hep beraber özlediğiniz demokratik Cumhuriyeti burada inşaat edelim. Gelin hep beraber, gerçek anlamdan inanç özgürlüğünü tesis edelim. Bize yutturulan, sahte laiklik anlayışının karşısına gerçek anlamda özgürlükçü bir laiklik anlayışı birlikte inşa edelim. Bence Alevi yurttaşlarımızın hiçbir bahanesi kalmadı. Kapıları özgürlüğe sonuna kadar açık olan HDP buradadır. Alevilerin de gidebileceği bir tek adres burasıdır. Bu partinin çatısının altıdır" şeklinde konuştu.