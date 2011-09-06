Demirtaş: Arda yuhalanmaktan çekinsin

T24 - BDP’nin 2. Olağan Kongresi’nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Selahattin Demirtaş, futbolcu Arda Turan’ın barış söylemi nedeniyle linç edilmeye çalışıldığını söyledi ve "Arda BDP kongresinde alkışlanmaktan değil yuhalanmaktan çekinmeli" dedi.





Demirtaş, futbolcu Arda Turan’ın barış söylemi nedeniyle linç edilmeye çalışıldığını belirterek şunları söyledi: "BDP kongresine Arda’yı sokmuş değiliz, konuk arkadaşımız konuşmasında alıntı yapmıştır. Ama Arda’nın insani çıkışı üzerine linç edilmesi doğru değil. Arda BDP’li değildir. Bu açıklaması nedeniyle de korkmamalı, BDP kongresinde alkışlanmaktan değil, yuhalanmaktan çekinmeli. Kongrede barış tavrı alkışlanmıştır. Linç kampanyasına göğüs germelidir. Hayasızca bir saldırıya maruz kalmıştır. Kimse linç ederek, geri adım attırmamalıdır, bence Arda da geri adım atmamalıdır.



Demirtaş ayrıca, Kürt sorununun çözümü ve çatışmaların durması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan randevu talebinde bulunacaklarını belirtti.





