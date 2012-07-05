Demirtaş: Aradığınız valizden barış çıkmaz

Kuzey Irak'tan gelen BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, valizinin Atatürk Havalimanı’nda arandığını söyledi. Demirtaş, “Valizden barış çıkmaz” dedi.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’ne giden BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Süleymaniye kentinde temaslarda bulundu.

Kuzey Irak'tan İstanbul'a gelen Selahattin Demirtaş, Twitter’dan çarpıcı bir iddiada bulundu.

BDP Eşbaşkanı Demirtaş, Atatürk Havalimanı’nda valizinin arandığını söyledi.

Demirtaş, “İstanbul’da valizim gizli bir şekilde aranmış olarak bana teslim edildi. Valizimde her ne aramışlarsa bilmiyorum ama ‘barış’ valizden çıkmaz. Bunu bilmeyecek kadar saf olmalılar” dedi.