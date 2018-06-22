Demirtaş: Anketler bıçak sırtında olduğumuzu gösteriyor

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "İlk turdaki sonuçlara dair öngörünüz neler? HDP yüzde 10 barajını geçebilecek mi?" sorusuna "Anketler bıçak sırtında olduğumuzu gösteriyor. Buna bir de OHAL’i eklediğinizde çok daha dikkatli olmak durumundayız. Normal koşullarda HDP barajı geçer, ama Türkiye koşullarında baraj altında bırakılması söz konusu" yanıtını verdi.

Almanya devlet televizyonu ARD'nin sorularını 4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevinde yazılı olarak yanıtlayan Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

Bize biraz cezaevi koşullarından söz edebilir misiniz? Zamanınızı şimdiye kadar nasıl değerlendirdiniz? Herhangi bir baskı veya kötü muamele yaşadınız mı?

Türkiye’de cezaevleri koşulları hiç iyi olmadı ve OHAL’le birlikte iyice kötüleşti. Bana yönelik nezaket dışı bir tutum şu ana dek olmadı. Ama F Tipi cezaevinin kendisi zaten başlı başına bir tecrit ve işkence yöntemi. Diğer tutukluların ve mahkumların koşulları maalesefdaha kötü. Her gün cezaevlerinden ciddi hak ihlali duyumları alıyoruz.

Bir ilk yaşanıyor. Cezaevinden Cumhurbaşkanı adayı oldunuz. Cezaevinden kampanyanızı nasıl yürütmeyi düşünüyorsunuz?

Etkili bir kampanya yürütme koşuluna sahip değilim. Cezaevinde imkanlarım yok denecek kadar az. Sadece avukatlarımla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderiyorum. Benim adıma partim HDPve milyonlarca genç arkadaşım bu kampanyayı üstleniyor. Ben de onlara elimden geldiğince destek oluyorum. Özellikle sosyal medyayı etkili şekilde kullanmaya çalışıyorum. Zaten ne benim ne de partimin sosyal medya dışında sesini duyurabildiği bir mecra da kalmadı.

Size yöneltilen suçlamalar neler? Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak neden hala cezaevindesiniz? Türkiye’de adalet var mı? Bu seçimler bu şartlar altında adil mi? Parti olarak boykot etmeyi hiç düşündünüz mü?

Hakkımdaki davaların tamamı Erdoğan ve hükümet eleştirisini içeren konuşmalarım ve açıklamalarımdır, yani siyasi faaliyetlerimdir yargılanmaya çalışılan. Ben bir tutuklu değil, siyasi rehineyim. Benimle birlikte binlerce HDP’linin de durumu aynıdır.

OHAL altında seçimler elbette adil değil, ancak boykot hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Çünkü boykot AKP’ye zaferi altın tepside sunmaktır; biz bunu yapmayacak, elimizden gelen tüm güçle bu ülkenin demokrasisi için mücadele edeceğiz.

Barış süreci neden çöktü? Devlet ve PKK’den beklentileriniz ne? Barış sürecinin çökmesinde kendinizde de suç görüyor musunuz?

Barış sürecinin çökmesinde birinci sorumlu, söylemem gerekirse, bu hükümettir. Çünkü hükümet isterse barış olurdu. AKP seçim başarısı için savaşa dönmeyi tercih etti. Bunun günahını çekiyoruz, Türkiye toplumu çekiyor. Ancak geriye dönüp baktığımızda, bu yaptığının AKP’ye de yaradığını söyleyemeyiz. Öte yandan PKK’nin bazı çıkışlarının da eleştiriye tabi tutulması lazım elbette. Biz ise bu sürece daha iyi sahip çıkmalıydık. Yine de 80 yıllık dönemde bu bir ilkti ve son da olmayacaktır. Hatalarımızdan ders alarak, gelecekte yeni bir süreçte daha etkili olacağımıza kuşkum yok.

İlk turdaki sonuçlara dair öngörünüz neler? HDP yüzde 10 barajını geçebilecek mi?

Anketler bıçak sırtında olduğumuzu gösteriyor. Buna bir de OHAL’i eklediğinizde çok daha dikkatli olmak durumundayız. Normal koşullarda HDP barajı geçer, ama Türkiye koşullarında baraj altında bırakılması söz konusu. Son güne kadar bu bilinçle çalışmak, ulaşabildiğimiz herkese HDP’nin barajı neden aşması gerektiğini anlatmamız gerek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de ikinci tura kalacağı görülebiliyor. İkinci tura kalacak adaylardan biri de ben olmak istiyorum, bunun için çalışıyoruz.

HDP Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda kilit rol oynayacak, nasıl bir Cumhurbaşkanını desteklersiniz?

Partimizin ilkeleri bellidir. HDP, parti programı, ilkeleri ve politik mücadele hattı itibariyle çok kültürlülüğü, çoğulcu demokrasiyi ve yerel yönetimlere dayalı parlamenter sistemi öngören bir anlayışla hareket ediyor. Bu ilkelerde ortaklaşabileceğimiz bir adayı destekleriz. Tabii ben 2. tura çıkamazsam.