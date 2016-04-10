Demirtaş Almanya’yı ziyaret ediyor



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, 11-12 Nisan tarihlerinde Almanya’nın başkenti Berlin’de üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaretin ilk gününde Demirtaş, Başbakan Angela Merkel’ın Dış ve Güvenlik Politikaları Danışmanı Christoph Heusgen ile görüşecek ardından da Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert tarafından kabul edilecek.

Demirtaş ziyaretinin ikinci gününde Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier ve ardından Başbakan Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Sigmar Gabriel ile bir araya gelecek.

İki günlük ziyareti kapsamında iktidar ve muhalefet partilerinin üst düzey yetkilileriyle buluşacak olan Demirtaş’ın programında Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ve Yeşiller Partili Federal Meclis Başkan Vekili Claudia Roth ile görüşmeler de bulunuyor.

HDP heyeti ayrıca Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Dış Politika Sözcüsü Jürgen Hardt, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) grup başkan yardımcısı Rolf Mützenich ve Dış Politika Sözcüsü Niels Annen ile görüşecek.

Ziyareti kapsamında Sol Parti’nin (Die Linke) meclis grubunda da konuşma yapması beklenen Selahattin Demirtaş’a ziyareti boyunca HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Gültan Kışanak eşlik edecek.

“Barış için uluslararası destek arıyoruz”

Ziyaretle ilgili DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan HDP’nin Avrupa Temsilcisi Eyyüp Doru, Alman siyasetinin önde gelen liderleriyle yapacakları görüşmelere büyük önem atfettiklerini belirterek, “Türkiye’nin içinden geçtiği süreçle ilgili düşüncelerimizi aktaracağız. Özellikle Türkiye ve Kürt bölgelerindeki durumu birebir aktarıp fikir alışverişinde bulunacağız. Savaş ortamından çıkıp barışçıl bir ortama kavuşabilmek için uluslararası destek arıyoruz” dedi.

Almanya-Türkiye ilişkilerinin önemine vurgu yapan Doru, “Tekrar barışçıl bir ortama dönülebilmesi için partimizin genel olarak Avrupa çapında çalışmaları var. Daha önce de 7 Mart’ta Eşbaşkanımız Demirtaş’ın Avrupa liderleriyle bir toplantısı olmuştu. Şimdi de Almanya’daki siyasi parti ve liderlerine görüşlerimizi iletme imkânına kavuşacağımız için ziyarete ve temaslara önem veriyoruz” görüşünü kaydetti.

HDP’li Doru, “Hafta başında yapılacak görüşme programında yer alan randevuların hemen hemen hepsi aynı düzeyde daha önceki ziyaret sırasında da alınmıştı. Ancak ne yazık ki ülkedeki bazı gelişmelerden dolayı Selahattin Başkan programını yarıda kesip dönmek zorunda kaldı. Bu bir bakıma yarıda bıraktığımız o toplantıların yapılması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Demirtaş, geçen yıl eylül ayında Almanya’yı ziyaret etmiş ancak Dağlıca’daki PKK saldırısı ve Güneydoğu’daki olaylar nedeniyle Berlin'deki programlarını yarıda keserek Türkiye'ye dönmüştü.