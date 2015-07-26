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Demirtaş: Akşam'ın haberinin tek bir cümlesi dahi doğru değil, amaç erken seçimde HDP'yi vurmak!

Demirtaş, Akşam gazetesinin HDP'li Faysal Sarıyıldız hakkındaki iddiasını yalanladı

26 Temmuz 2015 15:04

HDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "aşık olduğunu" açıklayan iş adamı Ethem Sancak'a ait Star Medya Grubu bünyesindeki  Akşam gazetesinin bugün (26 Temmuz 2015) manşetine taşıdığı HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız hakkındaki iddiayı yalanladı. Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Demirtaş, Akşam'ın "PKK'nın Suriye'den "Suruç ve Ceylanpınar'daki eylemlerde kullanması için gönderdiği öne sürülen mühimmatları HDP'li Sarıyıldız'ın teslim aldığı" yolundaki iddiası için "Akşam adıyla çıkarılan havuz gazetesinin Sn.Faysal Sarıyıldız'ı hedef alan haberinin tek bir cümlesi dahi doğru değildir" cevabını verdi. Demirtaş, "Şu anda yürütülen bütün hava, kara, medya operasyonlarının amaçlarından biri de erken seçimlerde HDP'yi vurmaktır" dedi.

Demirtaş, "Ancak, basit bir komployu yapacak yetenekten bile yoksunsunuz. Sizi kendi halinize bıraksak bile kendinizi bitireceksiniz zaten" ifadelerini kullandı.

Demirtaş'ın paylaştığı mesajlar şöyle:

Demirtaş, Sarıyıldız'la ilgili habere Twitter'dan cevap verdi

Akşam gazetesinin bugünkü (26 Temmuz 2015) manşeti şöyle:

 


 

 

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