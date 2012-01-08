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Demirtaş: AKP'nin Şırnak'a özel bir yaklaşımı var

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "AK Parti hükümetinin, Şırnak

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "AK Parti hükümetinin, Şırnak ve ilçelerine özel bir yaklaşımı var" dedi. 

Demirtaş: AKP'nin Şırnak'a özel bir yaklaşımı var

Demirtaş, partisince Laleş Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Silopi ilçesine parti çalışmaları için ziyarette bulunduklarını belirtti.  

Seçimden birkaç ay önce İçişleri Bakanının bu bölgeye yaptığı ziyaretinden sonra Hakkari ve Şırnak ile ilgili özel planlarının olduğuna ilişkin açıklama yaptığını ileri süren Demirtaş, şöyle konuştu: 

“AK Parti hükümetinin, Şırnak ve ilçelerine özel bir yaklaşımı var. Bu özel politikalarının programlarının ne olduğunu biz aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Ama bugün geldiğimiz noktada çok daha iyi anlaşılmıştır. Özellikle Şırnak'tan neredeyse seçilmiş hiçbir temsilci bırakmadılar. Tamamına yönelik bir tutuklama operasyonu. Aynı zamanda kesintisiz bir şekilde askeri operasyonlar sürüyor, kar kış demeden sürekli olarak bir teyakkuz hali. Burada halkın evlatlarının cenazelerini, halka teslim ederek bir politika ortaya koydular. Yine en son Ortasu katliamı, Şırnak ile ilgili planlarının ne olduğunu ortaya koymuştur.” 

Konuşmasında, Abdullah Öcalan'a karşı, hukuksuz tecrit uygulandığını ve bunu kabul etmediklerini belirten Demirtaş, şunları söyledi: 

Düne kadar görüştüğünüz ciddiye aldığınız bir siyasi muhatapla bugün tekrar görüşmemenizin nedeni nedir? Hükümet bunu açıklamak zorundadır ve bu tecridi hem derhal bitirmek, sağlığı ile ilgili tedbirleri almakta hükümetin görevidir, sorumluluğudur. Tecrit bitmeden, sağlıklı bir müzakere süreci başlamadan, AK Parti'nin Kürt sorununu çözme niyetinin olmadığını herkesin bilmesi lazım.” Program daha sonra basına kapalı devam etti.



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