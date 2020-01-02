Demirtaş: AKP'nin dış politikası tamamen askerileşti, Libya'ya asker gönderilmesi Türkiye'nin yararına olmayacak

Üç yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine gelecek Libya tezkeresine ilişkin, “Libya’ya asker gönderilmesi ülkenin yararına olmayacak, umarım parlamento reddeder”açıklamasını yaptı.

A3 haberin sorularını yazılı olarak yanıtlayan Demirtaş, AKP’nin dış politikasının askerileştiğine vurgu yaptı. Demirtaş, “Türkiye dış politikada, özellikle Akdeniz’deki enerji yataklarında hak iddia edebilir, bunu yapması normaldir. Ama bir düşünelim bakalım, neden hiç kimseyle masaya oturamıyor hükûmet? Neden herkes Türkiye’yi dışarıda tutmaya çalışıyor? Bunu ‘Türk düşmanlığı’ ile açıklamaya çalışan hükümet yalan söylüyor. AKP’nin içeride ve dışarıda uyguladığı politikalar Türkiye’yi yalnızlaştırmıştır. O nedenle tam bir çaresizlik içindeler. Hatalarının neden olduğu açığı kapatmak için de askeri seçeneklere başvuruyorlar” ifadesini kullandı.

Demirtaş, “Bir diğer neden ise iç politikada sürekli milliyetçi, şoven duygulara yaslanabilmek için ülkeyi savaştan savaşa sürükleme politikalarıdır. Bir başka nedense oradaki İhvancı hükümeti kurtarmaktır. Doğru olan, Libya’ya veya başka yerlere askeri müdahale değil, güçlü diplomatik ilişkilerle sorunları çözmeye çalışmaktır. AKP’nin bunu başarma ihtimali sıfırdır. Libya’ya asker gönderilmesi ülkenin yararına olmayacaktır. Umarım parlamento tezkereyi reddeder” görüşünü savundu.

Demirtaş Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları söyledi:

“Tamamıyla yandaşlara rant sağlama amacı taşıyan bu projeyi birçok şeyde olduğu gibi yerli-milli ilan ederek toplumu kamplaştırmanın, bölmenin aracı haline getirmeye çalışıyorlar. Halk istemiyorsa kimse yapamaz ancak halkın da bunu görünür kılması gerekir. İstanbul’u tümüyle bitirecek bu projenin halka rağmen yapılabileceğine inanmıyorum”