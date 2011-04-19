Demirtaş: AKP adayları istifa edin!

T24- Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yüksek Seçim Kurulu'nun 6'sı BDP'li 12 milletvekili adayının başvurusunu iptal etmesi üzerine AKP adaylarına seslendi. Demirtaş, adaylara "Seçimlerden çekilin. Sizler de o oyuna alet olmayın, istifa edin" dedi.



Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davanın duruşmasını izlemek üzere geldiği Diyarbakır Adliyesi'nde gazetecilere Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) veto kararını değerlendirdi.

Gazetecilerin ''YSK'nın iptal kararının ardından seçime girip girmeme konusunda net bir tavır var mı?'' sorusu üzerine Demirtaş, konuyla ilgili toplantılarının sürdüğünü, partisinin kendi içinde bir değerlendirme yapacağını söyledi.

Bugüne kadar seçime hazırlandıklarını, bundan sonra da arkadaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacaklarını dile getiren Demirtaş, şöyle konuştu:

''Değerlendirmelerden sonra seçime girip girmeme kararımızı vereceğiz. Ama şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bölgedeki diğer partilerin adayları eğer gerçekten demokrasiden yana onurlu bir duruşa sahiplerse kendileri istifa etsinler, aday olmasınlar. Bu seçimin olmayacağını, yapılamayacağını bilmeleri gerekir. Ortada bir seçim yoktur. Bu haliyle kimse seçimden söz edemez. Seçim olabilmesi için halkın önünde alternatiflerin olması lazım. Tek seçenek varsa seçim olmaz.

Özellikle AKP adaylarına sesleniyoruz; seçimlerden çekilin. Sizler de o oyuna alet olmayın, istifa edin ve 'Biz de aday olmayacağız' deyin. Bu durumda elbetteki bazı şeyler değişecektir. Sayın Başbakan parlamentonun toplanması için derhal açıklama yapmalıdır. Yüzde 10 seçim barajı ve seçimin ertelenmesi dahil olmak üzere bütün bu konuları gündeme almalıdır. Herkesin demokratik olarak sokak ve meydanlarda tepkilerini gösterme hakkı vardır. Halkımız bunu sonuna kadar kullanmalıdır. Bu kritik günlerde çok dik bir duruşun olması lazım. Biz bütün halkımızı bu taleplerimiz etrafından alan ve meydanlarda olmaya çağırıyoruz.''

YSK, BDP'nin desteklediği 7 bağımsız adayın adaylığını veto etmişti.