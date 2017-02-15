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Demirtaş ailesiyle görüştü

“Sağlık durumu iyi, bir problemi yok. Kendisinin herkese selamları vardı”

15 Şubat 2017 20:32

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden eşi Başak Demirtaş, Demirtaş'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve herkese selamlarının olduğunu söyledi. 

dihaber’de yer alan habere göre, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı bugün eşi Başak Demirtaş ziyaret etti. Başak Demirtaş, yaklaşık bir saat süren kapalı görüş sonrası cezaevi önünde Demirtaş’ın durumuna ilişkin bilgi verdi. 

Demirtaş’ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Başak Demirtaş, “Sağlık durumu iyi, bir problemi yok. Kendisinin herkese selamları vardı” diye konuştu.

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