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Demirtaş Roboskili aileleri Başbakan ile iftar için ikna etti

BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın araya girmesi sonucu Roboskili aileler Başbakan Erdoğan'la görüşmeyi kabul etti

26 Temmuz 2013 22:19

Tunceli’de bulunan BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Uludereli ailelerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iftarına katılmaları konusunda kendileriyle görüştüğünü ve ailelerin iftara katılacağını açıkladı.

Demirtaş, daha önce iftara katılmayacağını açıklayan ailelerle BDP olarak bizzat görüştüklerini belirterek, "Bizim ricamızı kırmadılar. Aileler bu akşam iftara katılıp, yaşanan olaylarla ilgili sorunlarını anlatacaklar" dedi.

Uludere’de yakınları ölen aileler adına konuşan Zeki Tosun, "Selahattin Demirtaş’ın devreye girmesiyle birlikte aileler kendi aralarında toplanıp bir karar aldı. Bu karara göre iftara katılmayı kabul ettik. 6 kişi  Başbakan’ın iftarına katılacak ve sorunları aktaracak.

 

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