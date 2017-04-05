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Demirtaş, “adresinde değil”miş!

HDP Eş Genel Başkanı, 4 Kasım’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor

05 Nisan 2017 02:33

4 Kasım’dan beri Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a gönderilen kitaplar, “Adresinde bulunamadı” notuyla geri gönderildi.

Artı Gerçek internet gazetesi yazarı Fadıl Öztürk’ün Demirtaş’a gönderdiği kitaplar, “adresinde olmadığı gerekçesiyle geri gönderildi. Bunun üzerine bir açıklama yapan Öztürk, Yannis Ritsos’un, zamanın Avrupa kamuoyunun baskısına dayanamayan Yunan Cuntası’nın, “isterse kendisinin yurt dışına çıkabileceği” önerisinde bulunduğunu ve Ritsos’un bu talebi reddederek adalardaki sürgünlüğüne dönüşünü hatırlattı.

Öztürk, “Selahattin Demirtaş’ın durumunun benzerlik taşıdığı sanıyla, ona Yannis Ritsos’un ‘Bütün şiirleri’ kitabını ve  ‘Benden adam olmaz’ şiir  kitabımı yollamıştık. Kargo firması bugün,yolladığımız kitap kargosunu ‘Adresinde Bulunamadı’ ibaresiyle bize iade etti”dedi.

Öztürk, yapılan haksızlığı kabul etmeyeceğini ve kitapları yeniden Demirtaş’a göndereceğini belirtti.

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