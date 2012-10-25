Demirtaş, Adalet Bakanı'nın açlık grevindekilerle görüşmesine ne dedi?

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Adalet Bakanı Ergin'in, tutuklularla, açlık grevine girmiş olanlarla görüşmesi elbette ki olumlu bir gelişmedir. Ama asıl olumlu gelişme, taleplere olan yaklaşımla ortaya çıkacaktır" dedi.

Demirtaş, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevlerinde günlerdir ölüm orucunun devam ettiğini belirtti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in, Sincan'daki ceza ve infaz kurumları kampüsünü ziyaret ettiğini, çıkışta nasıl bir açıklama yapacağını bilmediklerini kaydeden Demirtaş, şunları söyledi:

“Umut ediyoruz ki tutukluların bu haklı meşru taleplerinin milyonlarca Kürdün talebi olduğunu bilecek, bunu idrak edecek ve bunun gereklerini yerine getirecek bir açıklama yaparlar. Beklentimiz budur.

Adalet Bakanı Ergin'in, tutuklularla açlık grevine girmiş olanlarla görüşmesi elbette ki olumlu bir gelişmedir. Ama asıl olumlu gelişme, taleplere olan yaklaşımla ortaya çıkacaktır. Çünkü bir devlet göz göre göre anayasayı, kanunu, hukuku çiğneyerek 455 gündür koster bozuk, hava bozuk yalanı ile İmralı 'da tecrit uygulayamaz. Bu nedenle tutsak arkadaşlarımızın başlattığı ölüm orucu, kendi kişisel istekleri, kendi cezaevlerindeki koşullarıyla ilgili değil, dışarıda gerillanın, askerin, polisin anasının, babasının yüreğinin yanmaması için kendi bedenlerini ölüme yatırma gibi onurlu bir duruştur, onurlu bir direniş.”

Kürt haklının, her yerde, gece gündüz demeden, en yüksek sahiplenmeyi ortaya koymak gibi vicdani, ahlaki bir siyasi sorumlulukla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Demirtaş, “Partimiz bu konuda gerekli programı planlamayı çıkarmıştır. Bizler yarın Bingöl Cezaevi önünde olacağız. Bizim bayram kutlamamız bayramı sevinç içinde karşılamamız imkansızdır. Dışarıda, dağlarda, şehirlerde kan akarken, cezaevlerinde arkadaşlarımız genç bedenlerini ölüme yatırmışken biz bayram kutlayamayız. Böylesi bir bayramı Kürt halkı sevinçle karşılayamaz. Herkesin buna saygı duyması saygı göstermesi lazım” diye konuştu.

Açıklamanın ardından Demirtaş ve beraberindekiler, cezaevinde açlık grevine destek veren Reşat Kaymaz ve Abdullah Oral'ın Kızıltepe ilçesinde yaşayan ailelerini ziyaret etti.