-DEMİRTAŞ: AÇIKLAMA BEKLİYORUZ BİSMİL (A.A) - 20.04.2011 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Hükümetten beklediğimiz şey; derhal çıkıp sorumluları kimse yakalandığını, gözaltına alındığını, açığa alındığını ve sorguda olduğunu açıklamasıdır'' dedi. Şentepe Mahallesi'nde bağımsız milletvekili adaylıklarının YSK tarafından iptalini protesto etmek için toplanan grubun çıkardığı ve bir kişinin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına yol açan olayın ardından Bismil'e gelen eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bismil Belediyesinde eski BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, bağımsız milletvekili Emine Ayna ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Demirtaş, gösterilerde bütün uyarılarına rağmen polisin şiddetini artırdığını ileri sürerek, şöyle konuştu: ''Polisin, göstericelere karşı kullandığı orantısız şiddet, sokak işkencesine dönüşmüştür. Dolayısıyla bugün Bismil'de ortaya çıkan sonuç, tesadüfen ortaya çıkmış ve rastgele oluşmuş bir sonuç değildir. Bunun aylardır süren bir altyapı hazırlığı vardır. Bunun anlaşılması ve görülmesi lazım. Bugün vatandaşlar hedef gözetilerek açıktan gerçek mermilerle ateş edilip, bir katliam gerçekleştirilmek isteniyorsa bu, AKP'nin emrindeki, Hükümetin emrindeki polis tarafından yapılıyorsa bizim şu saatlerde Hükümetten beklediğimiz şey; derhal çıkıp sorumluları kimse yakalandığını, gözaltına alındığını, açığa alındığını ve sorguda olduğunu açıklamasıdır.''