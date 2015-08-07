Demirtaş, AB ve NATO'dan ne istedi?

Halkların Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Brüksel’deki temasları sırasında barış süreci ve Suriye’de PKK’ya yönelik yürütülen operasyonlar konusunda AB ve NATO’yu, Ankara’ya karşı konum almaya çağırdı.

Demirtaş, Çarşamba günü sürpriz bir şekilde gittiği Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. DW’nin haberine göre; Kürt sorununun barışçı çözümü için AB'yi daha aktif olmaya çağıran Demirtaş, “AB, PKK ile Türkiye arasında müzakereleri çok açık ve belirgin bir şekilde desteklemelidir“ dedi.

AB'nin Ankara ile PKK lideri Abdullah Öcalan arasında görüşmelerin ilerlemesi ve yeni bir ateşkes için baskı yapmasını isteyen Demirtaş, NATO'yu da Kuzey Irak'taki PKK hedeflerine yönelik Türk operasyonlarına karşı belirgin bir konum almaya çağırdı. Demirtaş, yaşananın adil olmayan ve dayanağı bulunmayan bir savaş olduğunu söyledi.

Geçen hafta AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile bir telefon görüşmesi yapan Selahattin Demirtaş, bugün Mogherini'nin büro şefi Stefano Manservisi ile bir araya gelecek.

'Koalisyon ihtimali yok'

Demirtaş Perşembe günü Alman basın ajansı DPA'ya verdiği demeçte, seçimler sonrasında artık bir koalisyon hükümeti kurulması şansı görmediğini belirterek, Türkiye'nin erken seçimlere doğru yol aldığını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı propaganda yoluyla HDP'ye zarar vermek için elinden geleni yapmakla suçlayan Demirtaş, gelecekte müzakerelere tarafsız bir gözlemcinin de dahil olması gerektiğini belirterek, bu rolü AB'nin ya da başka bir kurumun üstlenebileceğini kaydetti.

Demirtaş'ın Brüksel'de PKK için lobi çalışmalarını koordine eden KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar ve Kongra-Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ile de görüştüğü belirtiliyor.