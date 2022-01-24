Demirtaş’a “Davutoğlu’na hakaretten” hapis cezası

Eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'na başbakanlığı dönemine denk gelen 2016 yılında yaptığı bir konuşmada hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin’de 27 Şubat 2016’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden, avukatları ise Diyarbakır’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken, Demirtaş’ı savunmak için çok sayıda avukat ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Yaptığı konuşmanın eleştiri olduğunu ifade eden Demirtaş, "Muhalefet partisi lideri olmasına rağmen bugüne kadar bu davadan vazgeçmedi. Bu nasıl bir siyaset?" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi.

Demirtaş’ın avukatları ise, müvekkillerinin yasama sorumsuzluğunu hatırlatarak, dosyanın düşmesini, aksi durumda tevsi tahkikat taleplerinin araştırılmasını talep etti. İddia makamı, avukatların taleplerinin reddedilmesini talep ederek, Demirtaş'ın “hakaret” suçundan cezalandırılmasını istedi.

Hâkim, Demirtaş'a Davutoğlu’na hakaret ettiği iddiasıyla 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hâkim, verdiği hapis cezasında hükmün geri bırakılması yoluna gitmedi.