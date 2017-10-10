Demirtaş, 399 gün sonra yapılacak yargılamada mahkemeye getirilmeyecek

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın, 399 gün sonra yapılacak ilk duruşmasında mahkemeye getirilmeyeceği belirtildi.

Yargılamayı yapacak olan Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi hazırlık duruşmasında, Demirtaş\'ın tutukluluğunun devamına ve 7 Aralık\'ta yapılacak olan duruşmaya SEGBİS yolu ile katılımının sağlanması için Edirne F Tipi Cezaevi\'ne yazı yazılmasına karar verdi. Demirtaş\'ın avukatı Mahsuni Karaman tutuklumanın devamı hem de SEGBİS ile ilgili itirazda bulunacaklarını söyledi. Avukat Karaman, \"Karardan önce müvekilimizin SEGBİS ile duruşmalara katılmayacağını belirtmemize rağmen gerekçesi konulmadan böyle bir karar alındı, karara bir üst mahkemeye itirazda bulunacağız\" dedi.

TUTUKLULUĞUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Hakkında yürütülen soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili yargılamayı Demirtaş\'ın tutuklanmasından 399 gün sonra başlayacak olan Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Ekim\'de toplanarak hazırlık duruşması yaptı. Mahkeme ara kararında, Demirtaş\'a yöneltilen eylemlerin sübutu halinde bunlar için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları birlikte dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek, şöyle dedi:

\"İstinat edilen eylemlerin sayı ve yoğunluğu ile bunların nitelikleri, suçların sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza miktarı dikkate alındığında sanığın siyasi faaliyete bulunma ve temsil hakkı ile davanın tutuklu yürütülmesindeki kamu yararı arasında ölçülü dengenin mevcut hususları birlikte dikkate alınarak, sanık müdafilerinin tahliye taleplerinin reddi ile sanığın tutukluluk halinin davamına karar verildi.\"

\'MAHKEMEYE DEMİRTAŞ\'IN SEGBİS\'E ÇIKMAYACAĞINI SÖYLEDİK\'

Ankara 19\'uncu Ağır Ceza mahkemesi ayrıca, Selahattin Demirtaş ile ilgili Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'na yazı yazılarak duruşma günü olan 7 Aralık\'ta Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla hazır edilmesini istedi. Mahkemenin ara kararı Demirtaş\'ın avukatlarına tebliğ edilirken, Avukatı Mahsuni Karaman, tutukluluğun devam kararına ve SEGBİS ile savunma almaya ilişkin ara karara itiraz edeceklerini yazdı. Avukat Karaman, hazırlık duruşmasından önce de bu Demirtaş\'ın SEGBİS\'e çıkmayacağını mahkemeye söylediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

\"Ön talepte bulunmuştuk, dolayısıyla şimdi böyle birkarar verdiler. Karara itiraz edeceğiz. SEGBİS\'e ilişkin karar gerekçesiz bir karardır. SEGBİS keyfi değil, canı istediği sanık için mahkeme bu kararı alıyorum diyemez. Son KHK ile Ceza mahkemesi kananun 196-4 değişiklik yapıldı. Yapılan değişikli her ne kadar SEGBİS uygulamasını genişletilmiş ise de, yine oradada SEGBİS\'e zorunlu hallerde başvurulabileceği düzenleniyor. Zorunlu hal masraf değil, keyfilik değil, güvenlik değildir. Zorunlu hal kavramının gerekçesi objektif, anlaşılır ve makul olarak ortaya konulması gerekir. Karar ile ilgili gerekçe ortaya konulması gerekir. Gerekçe gösterilmeden SEAGBİS kararı alınmıştır.\"

\'TUTUKLANDIĞI GÜNDEN BERİ TEK DELİL TOPLANMAMIŞ\'

Avukat Mahsuni Karaman, Selahattin Demirtaş\'ın tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana dosyası ile ilgili tek bir delilin toplanmadığını, yazışma yapılmadığı ve ara karar alanmadığını savunurken şöyle dedi:

\"Yasin Börü davası ile birleştirme olayı dışında tek bir faaliyet yapalmamıştır. Oda siyaseten çamur atma faaliyetinin bir devamıydı. Çünkü ortada delil yoktur. Delil, Demirtaş\'ın yaptığı konuşmalardır ve hepsi de dosyada mevcuttur. Başkaca toplanacak bir delil yoktur.\"



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