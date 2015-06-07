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Demirtaş: 8 Haziran'da özgür bir Türkiye'ye uyanacağız diye temenni ediyoruz

HDP lideri Demirtaş, İstanbul'da oyunu kullandı

07 Haziran 2015 13:33

HDP lideri Selahattin Demirtaş, 7 Haziran genel seçimleri için İstanbul Sultanbeyli'de bir okulda oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Demirtaş, "8 Haziran'da özgür bir yaşama ulaşacağız diye temenni ediyoruz" dedi.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Zorlu zahmetli sıkıntılı bir seçim kampanyasını tamamlamış bulunuyoruz. Bugün halkımız sandık başında olacak. Bütün temennimiz, dileğimiz sandıklar açıldığında Türkiye'nin barışına, demokrasisine yol açacak bir sonuç çakması. Seçim kampanyası adil bir yarış içinde geçmedi. Demokratik bir yarış yaptık diyemeyeceğiz. Biz Türkiye'de umudu büyütmeye kardeşlik sevdasını büyütmeye çalıştık. Sandıklar açılmadan bunu başardığımıza ve kazandığımıza inanıyorum. Bugün herkesin sandık başında olmasını yürekten temenni ediyorum. Sandıktan yarınlarımız çıkacak. Bu sonuç sadece bugünü ilgilendirmeyecek. Hep birlikte özgür yarınları yaratacağımıza inanıyorum. Seçim sonuçları ne olursa olsun hiç kimse umutlarını yitirmesin. Seçimlerin hiç kimsenin kendisini ikinci sınıf yurttaş hissetmediği yeni anayasaya vesile olmasını diliyorum. Sandığa hangi zarf atıldıysa sonuçlara da o yansısın istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun, Allah utandırmasın."

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