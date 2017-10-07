Demirtaş, 7 Aralık 2017 tarihinde yargılanmaya başlanacak

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016 tariihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'n tutuklu olduğu davada duruşma tarihi belli oldu. Demirtaş, 7 Aralık\'ta Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olduğu davada ilk kez yargılanmaya başlanacak.

Hakkında açılan soruşturma ve ardından açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevinde bulunan HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın duruşma tarihi belli oldu. Demirtaş\'ın tutuklu olduğu dava Diyarbakır\'da açılmış sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesine gitmişti. Söz konusu mahkeme, davanın 6-8 ekim olayları dosyası ile birleştirilmesini istemiş ve dosya uzun süre mahkemeler arasında gidip gelmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş\'ın dosyasının 6-8 Ekim olayları ile birleştirilmesi talebini reddederek dosyayı 19\'uncu Ağır Ceza Mahkemesi\'ne göndermişti. Mahkemede, Demirtaş\'ın tutuklu olduuğu dava için duruşma tarihini 7 Aralık 2017 olarak belirledi. Demirtaş, tutuklandığı günden 13 ay 3 gün sonra mahkeme karşısına çıkmış olacak.

