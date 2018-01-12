Demirtaş, 434 gün sonra ilk kez hâkim karşısına çıktı: En az Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var!

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 434 gün sonra ilk kez bugün (12 Ocak 2017) hâkim karşısına çıktı. Yarım saat gecikmeyle başlayan duruşmada, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 140 hayır oyuna karşı 376 evet oyuyla Mayıs 2016'da kabul edildiğini hatırlatan Demirtaş, "Ucube bir iş yaptılar. Acele, uyduruk, rezil bir düzenleme yaptılar. Dokunulmazlık meselesi uyduruk bir mesele değil" dedi. Demirtaş, sözlerine "Benim şuan dokunulmazlığım var mı yok mu? Benim şuan dokunulmazlığım var. En az Binali Yıldırım kadar. Peki beni nasıl yargılayabiliyorsunuz?" diye devam etti. Mahkeme heyeti, duruşmanın 17 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi, Demirtaş'ın salonda hazır bulundurulmasına hükmetti.

Daha önce kelepçe takılmak istenmesinden dolayı duruşmaya katılmayan Demirtaş'ın yargılaması İstanbul 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki küçük salonda yapıldı. Salon kapasitesinin yetersiz olmasından dolayı birçok avukat ve basın mensubu duruşmayı dışarıdan izledi. Demirtaş alkışlar eşliğinde duruşma salonuna girerken adliye binası önünde atılan "Selo başkan" sloganları, duruşma salonunda yankılandı.

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"Konu AYM'ye taşınsın"

Demirtaş, savunması sırasında 2014'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışa giren üç adaydan biri olduğunu belirterek, "Böyle bir dosyada asliye ceza hakimi ne yapsın? Bu kadar ağır yükün ağır cezalara, asliye cezalara atılmaması lazım" ifadesini kullandı. Demirtaş, "Nasıl MİT müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, yüksek yargıda yargılanıyorsa, milletvekillerinin de üst mahkemelerde yargılanmasına dair AYM'ye konuyu taşımanızı talep ediyorum" diye konuştu.

"Adresim Türkiye Büyük Millet Meclisi"

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, hâkimin "Adresiniz?" sorusuna, “Türkiye Büyük Millet Meclisi” diye yanıt verdi. Demirtaş ev adresiyle ilgili bilgi verirken de “Eşim burada o bilir” dedi. Cep telefonunun numarası sorulduğunda ise "Dışarıda kaldı” ifadesini kullandı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

16.00: Kalabalığın dağılmasının ardından polis, Bakırköy Adliyesi'ne geri çekildi.

15.52: Polis, Bakırköy Adliyesi'nin dışında "Başkan Selo" sloganı atan kalabalık için uyarı anonsu yaptı.

15.50: Mahkeme sonrası Bakırköy Adliyesi koridorlarında "Direne direne kazanacağız" sesleri yankılanıyor.

15.43: Mahkeme heyeti, duruşmanın 17 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi, Demirtaş'ın salonda hazır bulundurulmasına hükmetti. Demirtaş, salondan ayrılırken, el salladı ve herkese selam gönderdi.

15.40 - Mahkeme Başkanı: Duruşmaya getirilmeniz yönünde ara karar alabiliriz.

15.40- Demirtaş: Yargılama devam edecekse kesinlikle burada olmam gerkir bir sonraki duruşmada.

15.38 - Demirtaş: Hernekadar baskı altında olduğunu bilsek de bu dosyanın Anayasa Mahkemesi'nde götürülmesini talep ediyoruz.

15.19: Demirtaş'ın avukatı ara karar taleplerini sunuyor.

15.14: Demirtaş ceketini çıkardı. İçinden çıkan yeleğe izleyicilerden "Vay yakışmış başkanı"’ esprileri yapılınca demirtaş gülerek eşini gösterdi "Başkanımın seçimidir" dedi.

15.13 - Demirtaş: Referandumdan istedikleri sonucu çıkartabilmek için alelacele, aykırı, uyuduruk bir durum yarattılar. Cumhurbaşlanlığı seçimlerinde üç adaydan biriyim. Muhattapların hepsi aday. Bu derece siyasi bir konunun sorumluluğunun size verilmiş olması da ağır bir yüktür.

15.08 - Demirtaş: Benim şuan dokunulmazlığım var mı yok mu? Cevap vermenize gerek yok. Benim şuan dokunulmazlığım var. En az Binali Yıldırım kadar. Peki beni nasıl yargılayabiliyorsunuz? Kaçmaya kalksam bana dokunamamanız lazım çünkü dokunulmazlığım var. Şentop dokunulmazlıklarımızın bu şekilde kaldırılmasının Anayasaya aykırı olduğunu itiraf etti. Bu şekilde tutuklanmam Anayasaya aykırıdır. Bu konuyu AYM’ye taşımanız gerekir

15.05 - Demirtaş: Vekil dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde vekillerin kendilerini savunma hakkı vardır. Amaç, ilgili vekili kamuoyu önünde şeffaf bir savunma hakkı verilmesidir. Bir vekilin savunma hakkı mahkeme salonunda değil mecliste başlar. Bu haklarımız elimizden alındı.

15.00 - Selahattin Demirtaş: Bir milletvekilinin yargılanabilmesi için dokunulmazlığının usulune göre kaldırılması gerekiyor. Bizim dokunulmazlığımız Meclis kararıyla kaldırılabilirdi. Oysa dokunulmazlıklarımız anayasa değişikliğiyle kaldırıldı. Usul ihlal edildi. Hakkımızda açılan hiçbir soruşturmada mahkeme görevi olan denetimi yapmadı. Başvuru taleplerimiz reddedildi. Dokunulmazlıkların düzenini içeren madde denetime tabii tutulmamıştır.

14.55: Demirtaşın sesini bastıran bir kalabalık var. Adliye kapısında "Selo başkan" sesleri duruşma salonunda yankılanıyor.

14.53 - Selahattin Demirtaş: Sanık sıfatıyla tutuksuz yargılanıyor olmama karşın tutukluyum. Adil yargılama hükümlerine aykırı olarak 14 aydır ilk kez hakim karşısına çıkıyorum. Toplam 97 duruşma yapıldı benim yokluğumda. 20 defa SEGBİS dayatması uygulandı.

14.50: Demirtaş iddianamenin okunmasına itiraz etti ve SEGBİS deşifresi beklenmeden beyanlarının tutanağa girmesini istedi.

14.38 - Burcu Karakaş: Demirtaş’ın sağlığı ve morali iyi görünüyor.

14.33: Selahattin Demirtaş, alkışlar eşliğinde duruşma salonuna girdi. Vekil dostlarıyla selamlaştı, izleyicileri selamladı. Salona kimse alınmıyor.

14.26: Duruşma için mahkeme önüne giden eski HDP’li milletvekili Levent Tüzel: "Biliyoruz ki bu yargılamalar onun tutukluluğunda olduğu gibi iktidarın mahkemeler üzerinde baskısı, talimatları söz konusu. Ona rağmen Demirtaş'ı yalnız bırakmıyoruz. Biz Demirtaş'ın, bütün HDP milletvekillerinin, tüm seçilmişlerin serbest bırakılmalarını, meclislere, belediyelere ve halkın içine geri dönerek siyasi özgürlüklerini kullanmalarını istiyoruz. Bunun için buradayız. Demirtaş'a ve bütün milletvekillerine özgürlük diyoruz.

14.24: Saat 14.00'de başlaması gereken duruşma henüz başlamadı. Bekleyiş sürüyor.

13.50: HDP'li milletvekilleri davanın görüleceği Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geldi.

13.48: HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay Bakırköy Adliyesi'nde geldi.

13.30: Bakırköy Adliyesi önündeki yüzlerce kişi "Selahattin Demirtaş onurumuzdur", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıyor.

13.20: Yüzlerce kişi Bakırkoy Adliyesi'nin önünde toplandı. Bölgede çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet önlemi var.

Ne olmuştu?

Diyarbakır savcılığının yürüttüğü "terör soruşturması" kapsamında 4 Kasım 2016'da gece yarısı evine yapılan baskında gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gözaltına alınışını saat 01.30’da “Diyarbakırda evimde zorla gözaltına alınma kararı ile emniyet yetkilileri kapımda” tweetini atarak duyurmuştu.

Sevk edildildiği Diyarbakır 2’nci Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanan Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır'dan uçakla ilk önce Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havaalanı'na getirilmiş, burada bir süre burada bekletildikten sonra, polis helikopterine alınarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürülmüştü.

Demirtaş neyle suçlanıyor?

Selahattin Demirtaş (HDP Eş Genel Başkanı): Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek, Türkiye Cumhuriyeti’ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyet’i ve TBMM’yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı’na hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs.