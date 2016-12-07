Demirtaş, 33 gün sonra çocuklarıyla görüştü; eşi mesajını iletti

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde eşi Başak Demirtaş, çocukları, kız kardeşi, anne ve babası açık görüş gününde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren açık görüşün ardından konuşan Başak Demirtaş, "Tek kalmasıyla ilgili hukuksuzluk devam ediyor. Selam ve sevgilerini gönderdi" dedi.



Haklarında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan Demirtaş, 4 Kasım günü Diyarbakır'dan Edirne'ye getirilerek F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Tutuklandıktan 33 gün sonra Başak Demirtaş ve kız kardeşi Bahar Demirtaş'ın yanı sıra ilk kez görüşmeye kızları Delal ile Dilda, annesi Sadiye ve babası Tahir ile erkek kardeşi Süleyman Demirtaş geldi.

Cezaevine iki araçla gelen Demirtaş Ailesi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile açık görüşte bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından çıkışta konuşan Başak Demirtaş, eşinin sağlık ve moral durumun iyi olduğunu söyledi.

Tek başına koğuşta kalmasını 'hukuksuzluk' olarak değerlendiren Başak Demirtaş, "Bugün annemiz, babamız ve çocuklarla birlikte açık görüş yaptık. Başkanın morali iyiydi, sağlığı da yerinde, bir sıkıntısı yoktu. Bilindiği gibi tek kalmasıyla ilgili hukuksuzluk ve yasalara aykırılık devam ediyor. Bununla ilgili içerde ve dışarıda mücadelemizin süreceğini söyledi. Yurt içindeki ve yurt dışındaki halkımıza selam ve sevgilerini gönderdi" diye konuştu.

Demirtaş'ın ailesi daha sonra geldikleri araçla Edirne'den ayrıldı.

Başak Demirtaş, bir önceki görüşmeyi şöyle anlatmıştı: