Demirtaş: 20 yaşındaki çocukların eline silah vererek bu iş çözülmez

T24

Demirtaş'tan referandum yorumu: Kemalizm Kürdistan'dan silindi

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş NTV’de referanduma yönelik açıklamalarda bulundu.Boykotun istedikleri gibi gerçekleştiğini söyleyen Demirtaş, bu cephenin artık Türkiye’nin en büyük üçüncü cephesi olduğunu da kaydetti.Demirtaş esas önemli olanın 20 Eylül sonrası olduğunu da belirterek, “Referandum sonrası bir şey olmayacak demiştik. Bakın Türkiye’de her şey normal. Ancak PKK’nın eylemsizlik kararının devam etmesini istiyorsak hükümet bir şeyler yapmalıdır” dedi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşamki konuşmasında barıştan söz etmediğini iddia eden Demirtaş, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin müzakereye dönüşmesinin barış için önemli bir adım olacağını belirtti.“20 yaşındaki gençlerin eline silah verilerek bu sorun çözülmez. 30 yıldır bu sorun bu yolla çözülemedi. Kürt sorununun çözümü için diyalog yolları açılmalı” diyen Demirtaş kendilerinin Kürt halkının temsilcisi olduklarını ve hükümetin Kürt sorununun çözümü için kendileriyle konuşabileceğini söyledi.Türkiye’nin yakın bir gelecekte genel seçim havasına gireceğini de ifade eden BDP lideri bu süreçten sonra barıştan söz etmenin zor olacağını, o yüzden diyalog çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiğini sözlerine ekledi.