BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Ankara Sheraton Otel'de öğle yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ve Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk'te katıldı.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Demirtaş, Barzani ile öğle yemeğinde bir saat kadar sohbet etme fırsatı bulduklarını belirterek, "Özel bir gündemimiz yok" dedi.

Barzani Ankara'da "PKK silahı seçerse Kuzey Irak'ta kalmasına müsaade etmem" mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ve beraberindeki heyeti kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Barzani ayrıca Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile kahvaltıda bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda yaklaşık iki saat 30 dakika süren görüşmede, terör örgütü PKK'ya karşı daha etkin mücadele ve ekonomik işbirliği konuları ele alındı.

Irak'ın iç politikası ve Suriye'deki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Barzani, Irak'taki iç duruma ilişkin görüşlerini Davutoğlu ile paylaştı ve ABD temasları hakkında bilgi verdi.

Davutoğlu'nun da Türk yetkililerin Iraklı siyasiler ile yaptığı temaslar hakkında bilgi aktardığı görüşmede, başta terörle mücadele olmak üzere ele alınan konularda temasları sürdürmek hususunda mutabakata varıldı.



'PKK'ya karşı her türlü yöntemi kullanacağız'



Selahattin Demirtaş, Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek ile yaptığı görüşmede Barzani'nin Kürtlerin çıkarına olmayan bir plana girmeyeceğini ve PKK'nın silah bırakmasını hedefleyen bir konferansın yükünü üstlenmeyeceğini söylemiş "Türkiye de çözüm yönünde bir taahhüt altına girmezse Barzani, Kürtler nezdinde itibarını düşürecek bir pozisyona girmeyecek. O yüzden konferans süreci Türkiye’nin istediği gibi gitmeyecektir" şeklinde konuşmuştu.

Fakat Barzani, Demirtaş'ın tahminini çürüttü. Barzani "PKK beni dinlerse iyi eder, baskı nasihat her türlü yöntemi kullanacağız. Bu savaşı bölgemize çekmesine izin vermeyiz" açıklamasında bulundu. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Barzani şu açıklamalarda bulundu: "PKK ile herhangi bir görüşmemiz gerçekleşmiş değil. Kandil ile temesım olmadı. PKK'ya silah bıraktırırım demedim. Silah çağı geride kaldı. Artık silahla bir yere varılamaz. Kürt sorununa silah yoluyla değil barış yoluyla çözüm bulabiliriz. PKK'ya nasıl yaklaşacağımızı ABD söylemiyor."