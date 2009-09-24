Demirören'in üzüntüsü

Kayserispor maçı sonrasında Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, yaşananlardan çok rahatsız olduğunu söyledi.

Demirören 2004 yılında Beşiktaş'a bakan seçildi ve başkanlık döneminde 61 futbolcuyu transer etti. 2008 - 2009 sezonunda ise hem Türkiye Süper Ligi hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak camiaya büyük mutluluk yaşatmıştı. Başkan Demirören son döenmlerde yaşananlara Telegol programında cevap verdi.

Taraftarın 'Antep'e başkan olsana' tezahüratı karşısında kahrolduğunu belirtirken, Asbaşkan Levent Erdoğan'ın açıklamalarını da şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. İşte yaşanan son olaylar karşısında Beşiktaş Başkanı'nın ağzından çıkan önemli mesajlar:

"Mustafa Denizli bu takımın teknik adamıdır öyle de kalacak!... Yaşanan olayların farkındayım.... Alınan sonuçları fırsat bilen muhalefet kriz yaratmak istiyor... Belden aşağı vurmanın hesaplarını yapıyorlar!... Meydanı boş bulanlar atıp-tutuyorlar, seçim günü ise kabuklarına çekiniyorlar... Ben Bu senaryoları Beşiktaş'ta çok gördüm!.. Beni eleştirenler geçen sezon kapımda sıra olmuşlardı!.. Gerçek Beşiktaşlılık bağlılıktır ve sahiplenmektir. Arkadan vurmak değildir!.."

"Levent ağabeyi sözleriyle bizleri çok üzmüştür... Açıklamaları kendini bağlar... Dualarla şampiyonlukların yaşadığını Levent ağabeyden duydum... Bilseydim bu kadar çaba göstermez ağabeyden dua etmesini isterdim!.. Ne Levent Erdoğan'a ne de başka bir yönetici arkadaşıma hiçbir zaman 'sus' demedim, dememde!.. Bu takımın hedefleri vardır ve bunu da başaracaktır!... Geçen sezon bize şans vermeyenler şampiyonlukta ayakta alkışladı!.."

"Yaptığım transferlerin arkasındayım!.. Ne G.Antep'e karşı bir bağış yaptım ne de dostum İbrahim Kızıl'a... Benim için iş ayrı dostluk ayrıdır... Ödemelerin hepsi kulüp mali defterinde kayıtlıdır!.. Beşiktaş'ın harcamaları hiçbir zaman saklı olmadı!.. Hepsinin hesabını da verecek kadar namusluyum!.. Beni en çok üzen taraftarımın, 'Gaziantep'e başkan olsana' tezahüratı oldu!.. Bu sözler beni çok ama çok üzdü!.. Geçen sezon 'en büyük başkan bizim başkan' diyorlardı!.. Sözler ve başarılar bu kadar unutulmamalı!.."

Mehmet Topuz seçimini yapmış Fenerbahçe'ye gitmiştir!.. Bir futbolcu Beşiktaş forması giyip de ertesi gün başka bir ekibe imza atıyorsa o da onun karakterini göstermiştir... Kendisi için çok büyük mücadele verdim... Bana 'başkanım sizde oynamak istiyorum. Beni bu baskılar karşısında yalnız bırakmayın' dedi ama beni bu camiaya karşı mahçup bıraktı... Şimdi kendi kendime diyorum iyi ki böyle bir oyuncuyu almamışım... Bunu fırsat zor dönemlerimizde bize sallayıp huzurumuzu bozmak istiyor... Taraftarımız da buna alet ediliyor!.."

"Tabata'nın transferi anı oluşmuştur... Aklımızda olmadan ama acilen alınması gereken bir futbolcu oldu... Tabata'yı Galatasaray ve Fenerbahçe isteyip biz de 10 milyon Euro verseydik bu büyük başarı olarak görünecekti... Kimse Topuz'u Fenerbahçe'yene kadar maliyete geldiğini eleştirmiyor...

Çünkü arada Beşiktaş vardı ve iki kulüp arasındaki savaş göz önünde tutuluyordu... Aynı durum Tabata'da olsaydı biz aldığımız için alkışlanacaktık... Şimdi ise Tabata'nın fiyatı konuşuluyor... Topuz'da Fenerbahçe'de daha yeni oynamaya başladı... Haksızlık yapılıyor!.."