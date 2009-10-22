Demirören'in sözleri Beşiktaş'a moral oldu!

Beşiktaş'ın Wolfsburg ile oynadığı ve puanla tanıştığı Devler Ligi maçının ardından soyunma odasında şenlik vardı. Her geçen maç özgüvenini kazanan Beşiktaş’ta oyuncuların 1 puan sevincine başkan Yıldırım Demirören de eşlik etti. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve Levent Kızıl ile birlikte soyunma odasına giren Demirören tarihi sözlerle geceyi özetledi.



Demirören, teknik direktör Mustafa Denizli’yi kutladıktan sonra takımı şu sözlerle övdü: “Bugün büyük bir gün, hepinize teşekkür ederim. Hem saha içinde hem de saha dışında tarih yazdık. F.Bahçeli Ferit Bey yanımda. Eski başkan adayı Fikret Orman yanımda.. Bu birliktelikle her şeyi yaparız..” Vatan gazetesinin haberine göre, CSKA Moskova yenilgisinden (1-2) sonra havalimanında yumurta atılan Demirören böylece dünkü beraberlikle derin bir nefes aldı. Bu arada Şahenk, kaleci Rüştü’den forma aldı. Başkan Demirören maçtan önce ise takıma özel bir motivasyon seansı uyguladı. İlk 2 maçta puanla tanışamayan takımı ateşlemek isteyen Demirören, Wolfsburg deplasmanında kötü gidişi bitirmek için kesenin ağzını açtı. Karşılaşma öncesinde futbolcularla biraraya gelen Beşiktaş Başkanı “Bu maçta UEFA’nın vereceği prim sizin. Wolfsburg’u yenin ya da en kötü ihtimalle yenilmeyin bu para sizin olsun” dedi.



400 bin euro cepte



Dün akşam Wolfsburg beraberliğiyle turnuvadaki ilk puanını elde eden siyah-beyazlılar bu sonuçla hem ’sıfır’çekme stresinden kurtuldu hem de UEFA’nın beraberlik için verdiği 400 bin Euro’luk galibiyet priminin sahibi oldu. (Kazansalar 800 bin Euro alacaklardı.) Başka bir deyişle kazanılan ilk 1 puan oyuncuların cebine 22’şer bin Euro’nun girmesini de sağladı.



Geçen sezon şampiyonluk için 250’şer bin dolar prim alan futbolcular Wolfsburg galibiyetiyle (yaklaşık 33 bin dolar) bu rakamın 8’de 1’ine bir maçta ulaştı.



Manu, CSKA’yı devirip adeta Kartal’a çalıştı



Beşiktaş'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki diğer maçta Manchester United deplasmanda CSKA Moskova’yı 1-0’lık skorla devirdi. Konuk ekibe galibiyeti getiren gol, 86. dakikada Ekvador’lu Valencia’nın ayağından geldi. Nani’nin yaptığı ortayı kafayla arka direğe indiren Berbatov’un pasında topla buluşan Valencia dar açıdan fileleri gördü. ’Kırmızı Şeytanlar’ 3’te 3 yaparak büyük ölçüde gruptan çıkmayı garantiledi. Rus ekibi ise oynadığı 3 karşılaşma sonunda 3 puanda kaldı.