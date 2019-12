-DEMİRÖREN'İN SCHUSTER'E GÜVENİ TAM İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, inanarak takımın başına getirdikleri tüm teknik kadroya, başta da teknik direktör Bernd Schuster'e güveninin tam olduğunu bildirdi. Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'nin Kasım ayı sayısında yer alan yazısında, tüm taraftarlarının sportif başarıyı ne kadar önemsediğini bildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: ''Ancak unutulmamalı ki Beşiktaşlılık duruşu ve Beşiktaşlı olma hissiyatı sportif başarıların her zaman önündedir. Zaten Beşiktaş'ı diğer tüm unsurlardan ayrı tutan da budur. Her takımın dönem dönem yaşadığı sakatlık sorunu bizi, geçtiğimiz Ekim ayı içinde etkiledi. İnanarak takımımızın başına getirdiğimiz tüm teknik kadromuza, başta teknik direktörümüz Bernhard Schuster'e güvenim tam. Spor Toto Süper Lig'de, Ziraat Türkiye Kupası'nda ve UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren ve ülke puanı açısından son derece önemli olan UEFA Avrupa Ligi'nde liderlik mücadelemiz devam ediyor. Ülke başarısı bilinci içinde, ülkemizin temsilini büyük bir onurla yapıyoruz, yapacağız da.'' -IVERSON'IN TRANSFERİ- Futbol takımına yaptıkları yatırımın devamlılığını sağlayacak büyük operasyonlara devam ettiklerini anlatan Demirören, diğer yandan da basketbol için dünya yıldızı, 4 kez NBA sayı kralı olan Allen Iverson'ı kadrolarına kattıklarını anımsattı. ''Salon sporlarının Türkiye için önemini bilerek, ülkemizin tanıtımına yaptığımız bu katkı ile tüm dünyanın Beşiktaş renklerine ve Beşiktaş aşkına yakınlaşacağına inanıyorum'' diyen Demirören, bu transferde emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. -''YATIRIMLARLA DOLU BİR AY''- Yıldırım Demirören, ''Büyük kulüp olmak, tüm ülkeyi peşinden sürüklemek gibi bir yükümlüğümüzün olması bizleri her geçen gün biraz daha kamçılıyor'' dedi. Beşiktaş Kulübü olarak bu görev bilinci içinde, kulübün çıkarlarına ilişkin yatırımlarla dolu bir ayı geride bıraktıklarını anlatan Demirören, şöyle devam etti: ''Üç bankadan oluşan kredi konsorsiyumu için imzalarımızı attık ve kulübümüzün kısa ve uzun vadeli borçlarını yeniden yapılandırdık. Kulüplerin varlıklarının sürdürmesi için sponsorların önemini her fırsatta dile getiriyorum. Ülkenin iki büyük oluşumu ile sponsorluk sözleşmesi imzaladık. Bunlardan en önemlisi kuşkusuz yeni stadımızın yapım aşamasını hızlandırdığına inandığımız İnönü Stadı'nın sponsorluk sözleşmesi oldu. Taraftarlarımıza ve camiamıza yeni stadımızın müjdesini vermek, Beşiktaş tarihine geçecek bu operasyon için beni bir hayli heyecanlandırdı. Başka bir heyecanı da Kadın, Aile ve Çocuk İstişare Heyetimizin önderliğinde, Elazığ'ın Çakırkaş Beldesi'nde yaptırdığımız Beşiktaş İlköğretim Okulu'nun açılışında yaşadık. Beşiktaş olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamından elimizin uzandığı tüm bölgelere yetişmeye çalıştık, çalışacağız.'' Demirören, dergideki yazısını şu ifadelerle tamamladı: ''Yazımın sonunda cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, En Büyük Beşiktaşlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve büyük bir özlemle anıyorum. Tüm branşlardaki faaliyetlerimiz ile sporcularımla Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Türk sporunu üst seviyelere çıkarma sözü veriyorum.''