Demirören'in şampiyonluk inancı



Şampiyonluk yolunda ilerleyen Beşiktaş’ın başkanı Yıldırım Demirören Siyah-Beyazlılar’a güveniyor...



Demirören, “Camia olarak elele verdik. Teknik ekip, oyuncu, taraftar, kongre üyeleri, yönetim... Başkan olarak, bu tabloyu görmek en büyük keyif ve büyük mutluluk. Artık Beşiktaş’ta kötü günler geride kaldı. Tek vücut halinde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu yürüyüşümüz Süper Lig ve Türkiye Kupası’yla sınırlı kalmayacak. Gelecek sezon Avrupa’da da başarı bekliyoruz. Bu doğrultuda hocamız ile görüştük, transferleri de belirliyoruz. Çalışmalarımız her yönüyle devam ediyor” dedi.



Derbi hakkında da konuşan Başkan, “Sayın Aziz Yıldırım ve ekibini, centilmence karşılayıp, aynı şekilde uğurlayacağız. Derbi maçlarda favori olmaz. Bu takımlar, ligin lokomotifi. Yarış dışında gibi görünseler de, bu maçların sonucu kestirilemez. Kaza yaşamak istemiyoruz” ifadesini kullandı. Bu arada Eskişehir maçında annesinin verdiği duayı öptüğünü söyleyen Demirören, “Annemin verdiği duayı cebimden ayırmıyorum” dedi.











