Demirören'in ölümünün ardından sosyal medyada kim ne dedi?

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Son olarak Doğan Medya Grubu'nun satın almasıyla gündeme gelen Demirören'in ölüm haberine ilk olarak T24 duyurdu.

T24’ün aldığı bilgilere göre daha önce kanser tedavisi gören Erdoğan Demirören’in sağlık durumu yaklaşık bir yıldır iyi değildi. Son olarak ciğerlerinde su toplandığı bildirilen ve hastanede kontrol altında tutulan Demirören’in sağlık durumu iki gün önce ağırlaştı.

Demirören'in ölümüne ilişkin olarak da çok sayıda hatırlatma, yorum ve fotoğraf paylaşıldı. T24'ün haberinin ardından Erdoğan Demirören Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. TT listesine birinci sıradan yerleşti. İşte sosyal medyada Demirören hakkında yapılan bazı paylaşımlar: