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Spor

Demirören'in arabasını haciz ettirdi...

Bekir Yarangüme, Beşiktaş'tan alacağını tahsil edemeyince, avukatı Başkan Yıldırım Demirören'in makam arabasını haciz ettirdi.

31 Ocak 2012 02:00

T24 - Beşiktaş Milangaz'ın eski basketbolcusu, Türk Telekom forması giyen Bekir Yarangüme, Beşiktaş'tan alacağını tahsil edemeyince, avukatı Başkan Yıldırım Demirören'in makam arabasını haciz ettirdi.


Altunizade'de polis kontrolü sırasında plakası tesbit edilen araca el konuldu ve satışa çıkartıldı.

 
Bekir Yarangüme'nin avukatı Salim Baki, alacak için aylar önce kulübe başvurdu ve taraflar arasında protokol imzalandı. Beşiktaş kulübü 267 bin TL'nin taksitlerini ödemeyince kanuni süreç başlatıldı. Bunun sonunda da Başkan Demirören'in kulübe ait makam aracına el konuldu.


 

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