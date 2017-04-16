"Demirören'i, Hidayet'i başkan yapabilen sisteme hayır"

Cumhuriyet yazarı Bilgin Gökberk, "Başkanların seçilerek değil,, atanarak gelmesine" tepki gösterdi. "Demirören’i, Hidayet’i vs başkan yapabilen sisteme, eğitim ekonomi hukuk adalet vs gibi sporun da tek el’den yönetilmesine, hayır" ifadesini kullandı.

Bilgin Gökberk'in "Lafı uzatmadan" başlığıyla yayımlanan (16 Nisan 2017) yazısı şöyle:

Demirören’i, Hidayet’i vs başkan yapabilen sisteme..

Başkanların seçilerek değil atanarak gelmesine..

Federasyonların iktidar yakını spordan bi haber yöneticilerle doldurulmasına..

Kulüpler birliği başkanı olsun diye uğruna kulüp kurulan Gümüşdağ modeline..

Siyasetin ağzına bakan, emrinde yapılan spora..

Milli renkleri değiştirilen gayri milli takıma..

Artık bir klasik olan, göğsümüzde aslanlar gibi duran koca ay yıldız’ı ufaltıp, yerini değiştirip, göğsün bi kenarına minicik sponsor amblemi gibi iliştiren zihniyete..

Referandum öncesi zırt pırt ‘evet’ propagandası yaparak Yeni Türkiye filan diyerek siyaset girmemesi gereken TC kurumu federasyonları siyaseti dibine kadar sokan siyasetin kucağına oturtan başkanlara..

Ligleri yayınlayan, yorumlayan tv’lere bile icazet alınarak yorumcu veren sisteme..

Dopingli sporcu sayısının dopingsizden fazla olmasını sağlayan, dopingi 15 yaş altına indiren, 40pınar’a bile doping sokan spor politikalarına..

Eğitim ekonomi hukuk adalet vs gibi sporun da tek el’den yönetilmesine..

Ve vesaire..

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Hayır!