Demirören'e vize yok!

2004'te göreve gelen Beşiktaş'ın başkanı, yeni dönem için eşi Revna Hanım dan vize alamadı.

Görev yaptığı 5 yılın sonunda eleştirilen Başkan Yıldırım Demirören’e ailesi, “Sağlığın daha önemli” baskısı yaptı.

Beşiktaş camiasını sarsacak haber Demirören ailesinden geldi. Beşiktaş başkanının eşi Revna Hanım’ın, mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimine eşinin katılmaması için baskı yaptığı iddia edildi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Yıldırım Demirören’i bu konuda ikna etmeye çalışan bayan Demirören, “Ailen olarak senin sağlığını düşünüyoruz. Geceni gündüzünü Beşiktaş’ın başarısı için harcıyorsun. Bu na rağmen yine de ağır dille eleştiriliyorsun. Hem maddi hem de manevi kayıp içindeyiz. Çocukların ve ben artık seni aramızda görmek istiyoruz” dediği öğrenildi.

Eşinin baskılarına rağmen Beşik taş’tan kopamayan Demirören ise bu konudaki kararını seçim gününe kadar vereceğini söyledi.