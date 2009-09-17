T24 LogoT24 Logo
Spor

Demirören'e vize yok!

2004'te göreve gelen Beşiktaş'ın başkanı, yeni dönem için eşi Revna Hanım dan vize alamadı.

17 Eylül 2009 03:00

2004'te göreve gelen Beşiktaş'ın başkanı, yeni dönem için eşi Revna Hanım dan vize alamadı.

Görev yaptığı 5 yılın sonunda eleştirilen Başkan Yıldırım Demirören’e ailesi, “Sağlığın daha önemli” baskısı yaptı.

Beşiktaş camiasını sarsacak haber Demirören ailesinden geldi. Beşiktaş başkanının eşi Revna Hanım’ın, mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimine eşinin katılmaması için baskı yaptığı iddia edildi.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Yıldırım Demirören’i bu konuda ikna etmeye çalışan bayan Demirören, “Ailen olarak senin sağlığını düşünüyoruz. Geceni gündüzünü Beşiktaş’ın başarısı için harcıyorsun. Bu na rağmen yine de ağır dille eleştiriliyorsun. Hem maddi hem de manevi kayıp içindeyiz. Çocukların ve ben artık seni aramızda görmek istiyoruz” dediği öğrenildi.

Eşinin baskılarına rağmen Beşik taş’tan kopamayan Demirören ise bu konudaki kararını seçim gününe kadar vereceğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24