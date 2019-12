-DEMİRÖREN'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 05.06.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, yabancı bir santrfor dışında yeni sezonun transferini bitirdiklerini söyledi. Başkan Demirören, BJK TV'de canlı yayımlanan ve BJK TV Genel Yayın Yönetmeni Tuğrul Yenidoğan'ın sunduğu ''Gündem Özel'' programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Almeida'ya partner olabilecek bir yabancı santrfor için birkaç oyuncuyla görüştüklerini belirten Demirören, ismi basında sıkça geçen Forlan konusunun da kapanmadığını, transferin bir süreç ve çeşitli koşullara bağlı olduğunu ifade etti. Hakan Arıkan'ın birkaç kulüple görüştüğünü, Rüştü Reçber ve Cenk Gönen'in yanına 3. bir Türk kaleci alabileceklerini belirten Demirören, yeni sezonda takımdan umutlu olduğunu kaydetti. -''FERRARİ'DEN KULÜP BULMASINI İSTEDİK''- Başkan Demirören, Matteo Ferrari'den kendisine kulüp bulmasını istediklerini, İtalyan futbolcuyla yolları ayırmak amacında olduklarını söyledi. Kulüple sözleşmesi süren Ferrari ile yöneticilerin görüştüklerini belirten Demirören, ''Kendisinden kulüp bulmasını istedik. Bir an önce uzaklaşmak lazım. Çünkü burada tatilde'' diye konuştu. Bobo'nun, kendisine yapılan teklifi kabul etmeyerek ücretinin tamamını garanti para olarak istediği için yolların ayrıldığını kaydeden Yıldırım Demirören, Nobre'ye birkaç kulüpten teklif olduğunu, anlaşılması durumunda kendisine teşekkür edeceklerini, sezonun ikinci yarısında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da kiralık oynayan Holosko hakkındaki kararı teknik direktör Tayfur Havutçu'nun vereceğini söyledi. Demirören, İbrahim Akın dönüşüne ise sıcak bakmadığını ifade etti. -''SPONSOR BULAMAZSAK, AMATÖR BRANŞLARA FAZLA YATIRIM DÜŞÜNMÜYORUZ''- Yıldırım Demirören, sponsor bulamamaları ve taraftarların da destek vermemesi durumunda yeni sezonda basketbol şubesi dahil amatör branşlara fazla yatırım yapmayı düşünmediklerini söyledi. Ülker'in basketbol şubesi sponsorluğunun bitimiyle ilgili bir soru üzerine görüşlerini anlatan Demirören, amatör şubelerin her sezon ortalama 15 milyon dolar gider, sadece 3 milyon dolar geliri olduğuna dikkati çekerek, ''Eğer sponsor bulamazsak, taraftar da destek vermezse, basketbol şubesi dahil amatör şubelere fazla yatırım yapmayı düşünmüyoruz. Şu an yönetimde bunu tartışıyoruz'' dedi. Yönetim kurulu olarak ''korsan'' ürünle mücadelelerinin artarak süreceğini belirten Demirören, alınacak önlemler arasında, Fiyapı İnönü Stadı'na korsan ürünle giren taraftarı engellemek olduğunu da kaydetti. Basketbolda Fenerbahçe ile Ülker arasındaki birleşme gibi bir duruma çok sıcak bakacaklarını belirten Demirören, ''Beşiktaş adı önde olmak üzere her türlü teklife açığız'' diye konuştu. -''GÜMÜŞDAĞ'IN ADAYLIĞI DOĞRU OLMAZ''- Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimleriyle ilgili görüşleri sorulan Yıldırım Demirören, zaman zaman ters düşseler de mevcut başkan Mahmut Özgener'in devam etmesinden yana olduklarını, kulislerde adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın başkan adaylığına ise sıcak bakmadığını söyledi. Başkan Demirören, ''Bana göre Mahmut Bey'in devam etmesi gerekir. Başkanlıklarda ilk 3 yıl çıraklık dönemidir. Hatalardan ders çıkarılır. Bana göre Gümüşdağ'ın gelmesi doğru olmaz çünkü şu an Süper Lig'de bir kulübün başkanı'' dedi. Mahmut Özgener'in devam etmesi durumunda Göksel Gümüşdağ'ın aday olmayacağını ileri süren Demirören, kulislerde adı geçen diğer isim Mehmet Atalay için de henüz erken olduğunu düşündüğünü kaydetti. -''EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI NİHAT''- Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, bir soru üzerine, geride kalan sezonda futbolcular içinde yaşadığı en büyük hayal kırıklıklarını Nihat Kahveci, İbrahim Toraman ve Hugo Almeida olarak sıraladı. Demirören, en büyük üzüntüyü ise takım arkadaşı İbrahim Toraman ile soyunma odasındaki kavga sonrası sözleşmesi feshedilen İbrahim Üzülmez için yaşadığını söyledi. -''07''NİN SÖZLEŞMESİ UZATILACAK- Kulüp başkanı Demirören, takımın yıldız oyuncularından Ricarda Quaresma'ya gelen transfer tekliflerine rağmen, Portekizli oyuncunun sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak istediklerini söyledi. Quaresma'ya 20 milyon avroluk teklif geldiğini yineleyen Demirören, buna karşın Portekizli yıldızı satmayı düşünmediklerini, aksine sözleşmesini uzatmak taraftarı olduklarını ifade etti. -''ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VEREMEZSİNİZ''- Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, şampiyonluk sözünü hiçbir kulüp başkanının veremeyeceğini söyledi. Demirören, ''Şampiyonluk sözü veremezseniz çünkü diğer kulüpler 'Neye dayanarak bu sözü veriyorsunuz?' der. Kimse garanti veremez'' dedi. -''TRABZONSPOR'UN ELİNDE BELGE VARSA AÇIKLAMASI LAZIM''- Trabzonspor Kulübü'nün, Fenerbahçe'nin lig şampiyonluğunun ardından FIFA'ya başvurusuyla ilgili bir soruyu Demirören, ''Trabzonspor'un elinde belge varsa muhakkak açıklaması lazım, diğeri doğru olmaz, bundan Türkiye zarar görür'' şeklinde yanıtladı. Elinde imkan olsa MHK başkanını yarın değiştirmek isteyeceğini kaydeden Beşiktaş Başkanı, ''Hakemlikten gelmemiş birisini MHK başkanı yaparım'' diye konuştu. Bursaspor'a verilen cezayı az bulduğunu, Bursaspor taraftarının olaya biraz farklı açıdan bakması gerektiğini belirten Demirören, ''Orada yaşananlar çok ürkütücüydü'' ifadesini kullandı. Kulüp başkanlığını ne zaman bırakmayı düşündüğü yönündeki bir soruya ise Demirören, en büyük hedefinin İnönü Stadı'nın yenilenmesi olduğunu, bunun kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. En büyük hayalini, Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki şampiyonluğu olarak nitelendiren başkan Demirören, Türkiye'deki yabancı oyuncu sınırlandırmasının ise kaldırılmasından yana olduğunu belirtti.