Demirören'den TFF'ye: Siz bu işi beceremiyorsunuz

T24 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener hakkında sert açıklamalarda bulundu. Demirören, "Federasyon Başkanı Mahmut Özgener, 'futbolda demokrasi yoktur' dedi. O zaman sen diktatör veya faşistsin" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Demirören, Beşiktaş Kulübü'nü Asbaşkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan Özgener'e şu yanıtları verdi:

- "Federasyon Başkanı Mahmut Özgener, 'futbolda demokrasi yoktur' dedi. O zaman sen diktatör veya faşistsin"

- "Kimse Beşiktaş'a ders vermeye kalkmasın. Beşiktaş ders almaz, ders verir"

- "Bu hakemleri korumaya devam ederseniz, bu kasti hatalar artar"

- Soyunma odasını basanların cezalarını neden devre arası tatiline getirdiniz?"

- "Siz bu işi beceremiyorsunuz"



