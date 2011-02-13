T24 LogoT24 Logo
Spor

Demirören'den TFF'ye: Siz bu işi beceremiyorsunuz

Yıldırım Demirören, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener hakkında sert açıklamalarda bulundu.

13 Şubat 2011 02:00

T24 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mahmut Özgener hakkında sert açıklamalarda bulundu. Demirören, "Federasyon Başkanı Mahmut Özgener, 'futbolda demokrasi yoktur' dedi. O zaman sen diktatör veya faşistsin" şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Demirören, Beşiktaş Kulübü'nü Asbaşkan Serdal Adalı ile yönetim kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan Özgener'e şu yanıtları verdi:

- "Federasyon Başkanı Mahmut Özgener, 'futbolda demokrasi yoktur' dedi. O zaman sen diktatör veya faşistsin"

- "Kimse Beşiktaş'a ders vermeye kalkmasın. Beşiktaş ders almaz, ders verir"

- "Bu hakemleri korumaya devam ederseniz, bu kasti hatalar artar"

- Soyunma odasını basanların cezalarını neden devre arası tatiline getirdiniz?"

- "Siz bu işi beceremiyorsunuz"

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24