-DEMİRÖREN'DEN TEKNİK KADRO VE OYUNCULARA TEBRİK İSTANBUL (A.A) - 01.10.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, kulübü yönetenler olarak var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayarak, ''Bu anlamda şu güne kadar özellikle futbol branşında gösterilen özverili çalışmalar için tüm teknik kadro ve oyuncuları tebrik ediyorum'' dedi. Başkan Demirören, siyah-beyazlı kulübün aylık resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin ekim sayısında camiaya ve taraftarlara seslendi. Demirören, dergideki yazısında şunları kaydetti: ''Başarı, insanların aidiyet duygusunu arkasına alarak, inanarak, güvenerek gelir. Yeni sezonun başından bu yana biz bu anlayış ile yürümeye başladık. Ait olduğunuz Beşiktaş ailesine inanarak ve güvenerek, emin adımlarla ilerleyişimize destek oluyorsunuz. Taraf olma olgusunun gerekliliğine yakışan bir erdem ile takımlarımıza gösterdiğiniz destek her geçen gün bir çığ gibi büyüyor. Ancak unutulmamalı ki önemli olan başarının değil camianın parçası, taraftarı olmak. Biz, bu parçaları bir araya getirenler, yönetenler olarak var gücümüz ile Beşiktaşlılık duruşunun gücü ile çalışıyoruz. Bu anlamda şu güne kadar özellikle futbol branşında gösterilen özverili çalışmalar için tüm teknik kadro ve oyuncuları tebrik ediyorum.'' Amatör branşlarda sergilenen performansın da alkışlanması gerektiğine dikkati çeken Demirören, bu sezon ilk kez düzenlenen Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş Hentbol Takımı'nı kutladı. -''SPONSORLARA DESTEK OLMAK HER TARAFTARIN BİRİNCİ VAZİFESİDİR'' Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, kulüpte sponsorluk anlaşmalarının devam ettiğini vurgulayarak, taraftarlardan sponsorlara destek olmalarını istedi. Demirören, şunları kaydetti: ''Her sezon olduğu gibi bu sezon da kulübümüze katkı sağlamak amacıyla yoğun bir tempo içine girdik. Beşiktaş'ın yükselen marka değerinin rüzgarını arkasına almak isteyen şirketlere bir yenisini daha ekledik. Bu ve benzeri sponsorluk anlaşmalarının devam edeceğine şüphem yok. Unutulmamalı ki kulüpler sponsorluk anlaşmaları ile güçlerine güç katarlar. Sponsorlara destek olmak her taraftarın birinci vazifesidir.'' Dergideki yazısında, 29 Ekimde kutlanacak Cumhuriyet Bayramı öncesi de görüşlerini aktaran Yıldırım Demirören, ''Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 87. yıldönümü heyecanını yaşamaktayız. En büyük Beşiktaşlı Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının aydınlattığı yolda azim ile ve kararlılıkla yürüyüşümüz devam edecektir. Bu vesile ile tüm Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum'' ifadelerini kullandı.