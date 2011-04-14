-DEMİRÖREN'DEN TAYFUR HAVUTÇU'YA DESTEK İSTANBUL (A.A) - 14.04.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim olarak takımın başında Tayfur Havutçu'yu görmek istediklerini söyledi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Adidas ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Demirören, kendisinin ve yönetici arkadaşlarının en büyük arzusunun bu olduğunu belirterek, ''Hocamıza ilk gün görevi tebliğ ettiğimizde beklentilerimizi ilettik. Bu beklentileri karşılayacağına inanıyoruz. Hocamızın karakterini çok iyi biliyoruz. Kendisiyle uzun zamandır çalışıyoruz. Kendisi başarıyı yakalayacağına inanmasaydı görevi kabul etmezdi'' dedi. Sezon sonunu beklediklerini kaydeden başkan Demirören, ''En büyük arzumuz Beşiktaş'ın içinden gelmiş, Beşiktaşlı olan, Beşiktaşlılık duruşunu futbolculara yansıtan hocayla devam etmek. Sezon sonunda oturup her şeyi konuşacağız'' dedi. -OYUNCULARIN DURUMU- Takımdaki yabancı oyuncularla ilgili çıkan transfer haberleri konusundaki soruyu yanıtlayan Yıldırım Demirören, şunları söyledi: ''Bize resmi teklif gelmedi. Zaten oyuncularımız açıklamalarında burada mutlu olduklarını söylüyorlar. Göndermek gibi bir niyetimiz yok. Ancak biri gelip gitmek istediğini söylerse değerlendiririz. Verimsiz yapılan işten verim alınacağına inanmıyorum. Hiçbir futbolcumuz 'Gitmek istiyorum' diye gelmedi.'' Bobo konusunda da açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı kulübün başkanı, ''Bobo'nun sözleşmesi bitiyor. 5 senedir Beşiktaş'ta. Katkıları ortada. Beşiktaş'ın çocuğu oldu. 19 yaşında geldi 25 yaşına kadar burada. Kendisiyle devam etmeyi düşünüyoruz. Oturup konuşacağız. İllaki kalacak ya da gidecek diye bir şey yok'' diye konuştu. Takımın performansı konusunda görüşlerini aktaran Yıldırım Demirören, ''Düşüş yaşadığımız bir gerçek. Her takımda olabilir. Özellikle ikinci yarıda kamuoyu bu takımın 17'de 17 yapacağını söylüyordu. Biz demedik. Ama takımın başarılı olacağına inanıyordum. Dünya sıralamasında 26. sırada olan tek Türk takımı Beşiktaş. Türkiye tarihinde Avrupa'da belki de 50 maç oynayan tek takım Beşiktaş. Avrupa kupasında Beşiktaş'ın rekorunu kıran bu takım. Başarısızlıkta dış etkenlerin olduğuna inanıyoruz. Yıldızlarımız burada kalacak. İlave yıldızlar muhakkak gelecek'' diye konuştu. -MOURİNHO İLE GÖRÜŞMESİ- Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho ile görüşmesi konusundaki soruyu ise Demirören, şöyle yanıtladı: ''Kendisiyle toplantım işle ilgili değildi. Beşiktaş ile ilgili görüşmeler yaptık. Kendisi dünyanın en iyi 3 hocasından biri. Bana göre en iyisi. Beşiktaş ve oyuncularıyla ilgili 2 görüşme yaptık. Muhakkak ondan aldığımız güzel bilgileri hem hocamızla, hem yönetici arkadaşlarla paylaşarak değerlendireceğiz. Mourinho değerli önerilerde bulundu.'' İspanyol futbolcu Guti'nin gidip gitmeyeceği sorusu üzerine Yıldırım Demirören, ''Guti cuma günü yöneticimiz Cengiz Zülfikaroğlu aracılığıyla mesaj iletti. Çıkıp basın toplantısı yapalım diye. Ben veya yönetici arkadaşlarımız Guti'nin gitmeyeceğini söylediğimizde inanmıyorsunuz. Guti söyleyince mi inanacaksınız'' dedi.