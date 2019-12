-DEMİRÖREN'DEN STAT AÇIKLMASI İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, stat projesiyle ilgili dosyalarının yakın bir zamanda Anıtlar Kurulu'na gideceğini ve son durumun ortaya çıkacağını bildirdi. Bugün yeniden yayın hayatına başlayan BJK TV'de, televizyonun kurulması için masrafları üstlenen Beşiktaş taraftarı Palmali Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mübariz Gurbanoğlu ve Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Aleaddin Aykaç ile beraber canlı yayına katılan Demirören, soru üzerine stat projesiyle ilgili son durumu anlattı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman spora destek olduğu için ve statla ilgili olumlu bakış açısı nedeniyle teşekkür ederek söze başlayan Demirören, ''Tahmin ediyorum bugün yarın anıtlar kurulu 3. dairemize, 3. kurula dosyamız gidecek. Değerli kurul üyelerimizin vereceği, üstünde yapacağı oynamalarla stadımızın son durumunun resmi hali ortaya çıkacak. Eğer bunlar olursa ki, özellikle geçen gün bir gazetede Sayın Devlet Bakanımız Egemen Bağış Bey'in de bir bir röportajı vardı, öncelikle yapılması gereken statlardan biri İnönü Stadı'dır diye. Kendisine teşekkür ediyorum. Beşiktaş camiasının sesine aracı oldu aslında. İnşallah kuruldan çıktıktan sonra en kısa zamanda, hedefimiz mayıs ayında kazmayı vurmak ama tabii ki bunun belli prosedürleri var. Hedefimiz bu mabedimizden geçici bir süre ayrılarak, dışarıda bir yerde oynamak. Daha yerine karar vermedik. Ama izinlerimiz olumlu yolda gidiyor diye ümit ediyorum. Çünkü sayın büyüğümüz, değerli başbakanımız cidden bu işe çok destek oldu'' şeklinde konuştu. Stat inşaatının ne kadar zamanda biteceği sorusuna verdiği yanıtta ise Demirören, daha önce belli firmalarla görüşmeler yaptıklarını, kendilerine 18 ay gibi bir zaman verildiğini hatırlatarak, ''Ama inşaat olduğu için ben onu 24 ay gibi düşünüyorum'' dedi. Stat konseptine bakış açılarının, finansmanı yapıcı firmaya yüklemek ve yap-işlet-devret modeli olduğunun altını çizen Demirören, ''Bizden para çıkmayacak şekilde, tamamen yatırımcı firma bunu yapacak. Bütün rakamlar çıktıktan sonra adet ve gelirler hesaplandıktan sonra yap-işlet-devret süresi hesaplanacak. Sonuçta biz hiçbir yerden bir şey istemeden, kulübümüzün bulduğu olanaklarla stadımızı yapmak istiyoruz'' ifadelerini kullandı. -''BİZİM EN BÜYÜK HAZİNEMİZ TARAFTARIMIZ''- Korsan ürünlere karşı açtıkları savaşta sonuna kadar devam edeceklerini anlatan Demirören, geçen yıllara göre taraftarlarının daha da bilinçlendiğini ve bu sezon henüz ikinci yarı başlamadan forma satışında 118 bin rakamına ulaştıklarını bildirdi. Demirören'in konuyla ilgili ifadeleri özetle şöyle: ''Belediyelerin de büyük desteğini aldık. En önemli ilkemiz, korsan ürünlerle savaş. Fakat belli hukuk boşluklarından istediğimiz neticelere tam gelemedik. Şu anda da gelemedik. Ama yaptığımız mücadele her geçen gün artıyor. Sonuna kadar devam edecek. 100. yılda şampiyon olduğumuzda satılan forma adeti 60 bin. 2008-2009'da şampiyon olduğumuzda 62 bin. Bu sene ikinci yarı başlamadı, parekende ve toptan satışımız 118 bin. Diğer kulüplerle de görüşerek, bu korsan işinin sonuna kadar mücadelesini yapıyoruz. Her Beşiktaşlı, senede 10 dolarlık, ne olursa olsun Beşiktaş mağazalarından ürün alırsa, 15-20 milyon dediğimiz taraftardan gelecek rakamları hesaplayın. Kulüplerin artık böyle yaşaması lazım. Bizim en büyük hazinemiz taraftarımız. Taraftarımız korsan ürünle her türlü mücadeleyi yapmalı. Şikayetlerini bize bildirsinler.'' -''BİR IŞIK VAR BU SENE...''- Bu sezon olmazsa bile gelecek sezona Avrupa'da büyük başarılar hedeflediklerini kaydeden Demirören, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesiyle ilgili beklentilerini şöyle ifade etti: ''Bu sene olmasa da seneye kesin başarı bekliyoruz. Ama bu sene de hem Türkiye'yi tek temsil eden takımız, hem Türkiye tarihine baktığımız vakit 13 puanla bir gruptan çıkan ilk takım. Beşiktaş'ın 30 yıllık UEFA ligi tarihine baktığımız vakit, toplamda 100 gol atılmış, bunun 25'ini veya 26'sını son 3 ayda atmış bir takım. Bir ışık var bu sene, Avrupa'da bir hedefimiz var. Ama esas hedefimiz, önümüzdeki seneye göre kadromuzu oluşturmak. Bu kadroyu oluştururken, devre arası transfer yapmamıza rağmen çok önemli oyuncuları getirdik. Bu uyuşumu önceden sağlarsak seneye çok daha rahat başlayacağız.''