Demirören'den sonra Yıldırım'da alacaklarında vazgeçti

T24 - Metris Cezaevi'nde tutuklu bulunan Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye cebinden harcadığı 30 milyon lirayı geri almayacağını açıkladı.

Yıldırım, “Daha önce de söylemiştim, Fenerbahçe’ye cebimden 30 milyon lira verdim ama dolandırıcılıkla suçlanıyorum. Beni en çok üzen konu bu. Bu parayı şartsız olarak kulübe hibe ediyorum” dedi.

Bilindiği gibi Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, mali kongrede yaptığı konuşmada kulüpten alacağı olan 103 milyon lirayı kulübe hibe ettiğini açıklarken, bundan sonra göreve geleceklerin de aynı şeyi yapmasını şart koşmuştu.