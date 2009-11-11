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Spor

Demirören'den bomba atağı!

Yıldırım Demirören, 2010 yılının Ocak ayında yapılacak olağan kongre öncesi yeni yönetim listesini oluşturmaya başladı.

11 Kasım 2009 02:00

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, 2010 yılının Ocak ayında yapılacak olağan kongre öncesi yeni yönetim listesini oluşturmaya başladı.

Başkan Demirören, seçimlerde kendisine rakip olacak Murat Aksu ve kendisine yönelik gelmesi beklenen tepki oylarını lehine çevirmek için yeni yönetiminde adından söz ettirecek isimlere yer vermeye hazırlanıyor. Yıldırım Demirören'in yaklaşık 13 bin kongre üyesinin oy kullanacağı Ocak ayındaki seçim öncesi, Beşiktaşlılığı ile bilinen ve bir süredir adından söz ettiren Türk pasaportlu Azeri iş adamı mubariz mansimov'u listesine almaya hazırlandığı öğrenildi. Demirören'in bu konuda Mansimov ile büyük oranda anlaşmaya vardığı kaydedilirken, son dakikada bir sorun çıkmazsa bu ismin önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

Öte yandan Demirören'un yeni yönetim listesinde Mansimov'u asbaşkanlık görevine getirmeyi düşündüğü de ifade edildi.

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