-DEMİRÖREN'DEN "UMUT" DOLU MESAJLAR İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, ''Beşiktaş tarihinin en iyi kadrosunu oluşturduğumuz bu yeni sezonda hedefimiz, Türkiye sınırları dışından da bir kupayı müzemize götürmek'' dedi. Beşiktaş Kulübü'nün aylık resmi yayın organı Beşiktaş Dergisi'nin ağustos sayısında siyah-beyazlı camiaya seslenen başkan Demirören, umut dolu mesajlar verdi. Yeni bir sezon için yeni umutlarla yola çıktıklarını belirten Demirören, şunları kaydetti: ''Beşiktaş ailesine yeni katılan isimlerle kadromuzu güçlendirdik. Takımımıza göstereceğiniz inançlı, Avrupa'ya nam salmış desteğinizi izlemek ve takımımızla birlikte büyümek için artık günleri saymaya başladık. Dünya yıldızlarından oluşan bir takım için elimizden geleni yaptık. Futbol takımımızı Portekiz'in ve dünyanın yakından tanıdığı Ricardo Quaresma ve İspanya futbolunun en önemli ismi Guti ile destekledik. Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Stuttgart'ta forma giyen Hilbert ve Denizlispor'dan genç kaleci Cenk'in de kadromuza güç katacağına inandık. Takımımızı, Avrupa futbolunun en kariyerli isimleri arasında yer alan Sayın Bernd Schuster'e emanet ettik.'' -''HEPİMİZİN HAYALİNDEKİ TAKIMI KURMAK BİZİM İÇİN ÇOK KOLAY OLMADI''- Dergideki yazısında siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Demirören, ''Hepimizin hayalindeki takımı kurmak bizim için çok kolay olmadı. Transferlerde emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerime teşekkür ediyorum. İnsanüstü bir çabanın ürünü olan bu takıma olan desteğinizin tüm sezona yayılması ve sizi siz yapan 'iyi günde de, kötü günde de yanında olmak' duruşu ile bizleri destekleyeceğinize şüphem yok'' ifadelerini kullandı. Yıldırım Demirören, şunları kaydetti: ''Artık söz sırası siz büyük Beşiktaşlılarda. Tribünlerdeki yerinizi alacak, takımınızın güzel oyununu izleyecek ve böyle bir takıma sahip olduğunuz için kendinizi şanslı hissedeceksiniz. Beşiktaş tarihinin en iyi kadrosunu oluşturduğumuz bu yeni sezonda hedefimiz, Türkiye sınırları dışından da bir kupayı müzemize götürmek. Bu beklenti içinde, hiçbir fedakarlıktan kaçmadan, teknik kadromuzun isteği doğrultusunda oluşturduğumuz takımımız bizi beklenen ve özlenen şampiyonluklara taşıyacaktır.'' -''BİRLİK MESAJLARIM ISRARLA VE İNATLA DEVAM EDECEK''- Yeni sezonun öncelikle kendi camiaları içinde birlik ve bütünlüğü beraberinde getirmesini dileyen başkan Demirören, şunları kaydetti: ''Camianın tamamını kapsayacak enerji ve gücü toplamış olan ben ve yönetim kurulum, tüm spor dünyasına net ve güzel mesajlar vermek için hazır. Kendi doğasında birlik ve beraberliği barındıran Beşiktaş camiası, tek bir şemsiye altında toplanmalı ve rakiplerine net bir resim vermeli. Birlik mesajlarım ısrarla ve inatla devam edecek. Devamlılık arz edecek bir başka konu ise destekleri ile tüm dünyaya emsal olan Beşiktaş taraftarının tüm takımlara centilmenlik içeren davranışlarının devamı olacak. Takımlarını destekleyen, ancak maç sonunda, sonuç ne olursa olsun Beşiktaşlı duruşu ile rakibini de alkışlamasını bilen sizler, bu duruşun ilerleyen nesillere devamını sağlayacaksınız. Bu vesile ile yeni sezonun tüm kulüpler için hayırlı olmasını diliyorum. Yeni sezonda bizler yönetici olarak özellikle maç sonlarında verdiğimiz demeçlerle camialarımızı yönlendirdiğimizi unutmamalı ve tüm futbol ögelerine destek olmalıyız.'' Yazısının sonunda, sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakmak zorunda kalan eski teknik direktör Mustafa Denizli'ye siyah-beyazlı takıma katkıları nedeniyle teşekkür eden Yıldırım Demirören, ''Her zaman kalbimizde, Beşiktaş'ın içinde ve yanında olacağına inandığımız Sayın Denizli ile yaşadığımız çifte kupa zaferinin bu sezon sayısının artacağı temennisi ile...'' ifadelerini kullandı.