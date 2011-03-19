-DEMİRÖREN'DEN 108. YIL MESAJI İSTANBUL (A.A) - 19.03.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, siyah-beyazlı kulübün kuruluşunun 108. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Demirören, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı: ''Beşiktaşımız, Serencebey semtinde 22 yürekli büyüğümüz tarafından kurulmuş, 108 yıldır nesillerden nesillere gururla taşınmış, milyonların sevgisiyle bugünkü çağdaş düzeyine ulaşmıştır. Beşiktaş'ı 108 yıldır tertemiz duygular, sevgi, aşk, fedakarlık, emek, hizmet, dayanışma, birlik beraberlik ayakta tutmuştur. Bizim en büyük gücümüz, bu değerlerimizdir. Beşiktaşımızın bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline getiren şanlı tarihine yeni zaferler, yeni şampiyonluklar, Avrupa ve dünya arenasında başarılarla dolu devamlılık, çağdaş vizyon kazandırmak için hep beraber, omuz omuza, yılmadan, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün 108. yılına girdiği bugünde, dünyadaki tüm Beşiktaşlıları en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.''