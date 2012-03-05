Demirören yarın Platini'yle görüşecek

T24 - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Michel Platini'ye yarın bir ziyarette bulunacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in, yarın UEFA Başkanı Michel Platini'ye nezaket ve istişare ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamada, Yıldırım Demirören'in yarın UEFA Başkanı Michel Platini'ye nezaket ve istişare ziyaretinde bulunacağı belirtilirken, ''İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşecek ziyarete başkan Demirören'in yanı sıra, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı ile UEFA Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de hazır bulunacak'' denildi.