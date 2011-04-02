Demirören ve Ronaldo iş ortağı oldu!

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Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören, bir süre önce gittiği İspanya’da, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun ardından, dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo ile de bir araya geldi.Dünyanın sayılı futbolcuları ve teknik adamlarıyla birlikte çalışan ünlü menajer Jorge Mendes ile olan iyi ilişkileri nedeniyle İspanya ve Portekiz’de bir hayli tanınan Yıldırım Demirören’in, Real Madrid’in ünlü yıldızı ile iş ortaklığına gireceği belirtildi.Siyah beyazlı kulübün başkanı bir süre önce katıldığı İspanya’daki golf turnuvasında, Mendes, Mourinho ve Ronaldo ile bir araya gelirken, Portekizli yıldız oyuncuyla birlikte otelcilik sektöründe inşaat işlerine gireceği öğrenildi. Demirören ve Ronaldo hem iş hem de Beşiktaş’taki Portekizli futbolcular hakkında sohbet etti. Başkan’ın, Ronaldo ile birlikte İspanya’da çeşitli arazileri gezerek yaptıracağı inşaat için yer baktıkları bildirildi.Sezon başından beri menajer Jorge Mendes ile hem teknik adam hem de futbolcu transferlerinde iyi bir ilişki kuran Demirören’in, bu ortaklığı iş ortamında da sürdürmek istediği belirtildi. Yıldırım Demirören’in, İspanya’da yaptıracağı otelin büyük bir arazi üzerinde golf oteli olacağı öğrenildi.