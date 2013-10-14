Demirören ve Bilic'ten Milli Takım'a destek

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Hollanda maçı öncesi Fatih Terim'i ziyaret edip başarı diledi. Maçı tribünden izleyeceğini belirten Bilç, “Türkiye’yi destekleyeceğim” dedi.



Milli Takım'ın kamp yaptığı otele gelen Beşiktaş Teknik Diröktörü Slaven Bilic, burada hem meslektaşı hem de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya gelip sohbet etti.

Bunun ardından Milli Takım'daki oyuncuları ile görüşen Bilic, çıkışta da basının sorularını yanıtladı.

Kampa hem Terim'e hem de oyuncularına başarı dilemek için geldiğini belirten Bilic, "Milli Takım'da çok yüksek bir motivasyon var. Çok iyi bir atmosfere sahipler" dedi.

Türkiye'nin gününde olduğunda herkesi yenecek güce sahip bir takım olduğunu vurgulayan Hırvat teknik adam, Dünya Kupası finallerine gitmemizi çok istediğini söyledi.

Maç için bir tahminde bulunmaktan kaçınan Slaven Bilic, "Teknik ekipteki tüm arkadaşlarımla orada olacağım ve Türkiye'ye destek vereceğim" diyerek sözlerini tamamladı.