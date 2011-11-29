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Spor

Demirören ve Aydınlar bir araya geldi İSTANBUL (A.A)

29 Kasım 2011 20:12

-Demirören ve Aydınlar bir araya geldi İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile bugün İstanbul'da bir araya geldi.  Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in de katıldığı toplantıda, mali konular ve kulüplerin federasyonla ilişkileri konusunda genel bir görüşme yapıldığı bildirildi.  Mehmet Ali Aydınlar'ın, 5 Aralık Pazartesi günü Antalya'da Club Arma'da saat 14.00'te yapılacak Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılacağı kaydedildi. 

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